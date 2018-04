El Huawei P20 Pro: fotografía avanzada y diseño espectacular

Al fin, una de las grandes marcas del panorama móvil recoge el guante de Apple y su iPhone X, y lanza al mercado un 'smartphone' que aúna un rendimiento de primer nivel con ese diseño con módulo 'notch' que ha venido para quedarse en la industria. Lo ha querido hacer Huawei, que dentro de su nueva familia P20 ha presentado el modelo P20 Pro, su máquina más potente hasta el momento y un dispositivo dispuesto a aunar inteligencia artificial, equipamiento fotográfico avanzado y un diseño espectacular.

Seguramente, el Huawei P20 sea el segundo gran 'smartphone' que ve el mundo de forma oficial en este 2018, tras el Samsung Galaxy S9+. La compañía china ha optado por diversificar su nueva familia en tres modelos, uno estándar, una versión Lite y una Pro, pensando en ofrecer características de gran nivel adaptadas a un amplio margen de bolsillos. En Portaltic, hemos tenido la ocasión de probar el P20 Pro, la edición más avanzada de este nuevo catálogo.

Lo primero que se le pasa por la mente al usuario la primera vez que enciende este terminal es el iPhone X y su revolucionario 'notch'. Decimos revolucionario porque parece que este particular diseño estrenado por el Essential Phone es ya una tendencia a seguir: los Huawei P20 son tres 'smartphones' más en una lista ya formada por modelos de Wiko o ASUS y que espera recibir más miembros, a la vista de filtraciones recientes de próximos modelos.

El módulo del P20 Pro es pequeño, mucho más pequeño que el del iPhone. Pero en su interior hay cabida para una cámara frontal --de 24 megapíxeles, por cierto-- y el altavoz para llamadas. Huawei ha tenido la aguda ocurrencia de permitir ocultar el 'notch' con una opción que habilita una banda negra en la parte superior de la pantalla, disimulando el islote que ha generado opiniones de todos los gustos.

Estéticamente, es un móvil atractivo. Pantalla panorámica --18:9-- de marcos reducidos, salvo el inferior, que incluye el sensor de huella dactilar; carcasa de vidrio y un diseño sobrio y tendente a la simetría. Incorpora de serie una capa de cristal templado en su pantalla como medida de protección, pero mucho ojo con su parte trasera, ya que este aspecto impoluto se traduce en una superficie resbaladiza.

Simplificar el diseño de un dispositivo implica retirar aquellos aspectos que, al menos a ojos del fabricante, no son imprescindibles para una experiencia plenamente satisfactoria. Huawei ha tomado esta decisión con el puerto 'jack' y la ranura para tarjeta microSD, ausentes en el P20 Pro. No hay problema, unos auriculares con salida USB-C y una memoria interna de 128 gigabytes solucionan la circunstancia.

El Huawei P20 Pro presenta factores diferenciales como EMUI 8.1. La capa de personalización de la compañía china que integra de serie el 'smartphone' está basada en Android 8.1 Oreo, una versión que está costando mucho ver en los nuevos lanzamientos, donde todavía es habitual ver la 8.0. El apartado de 'software', no obstante, refleja la ausencia de dos funciones pujantes en la gama alta como es el modo 'always on display' o los 'emojis' basados en realidad aumentada.

Mientras la industria móvil se pelea por construir un sensor dactilar integrado en la pantalla y lo ubica mayoritariamente en su parte trasera, Huawei mantiene su situación en la frontal, bajo la pantalla, como ya hizo con el modelo P10. Este componente suma una interesantísima herramienta opcional que le permite reconocer tres tipos de gesto con el dedo para realizar distintas funciones: un toque breve retrocede, un toque largo devuelve a la pantalla de inicio y un deslizamiento lateral abre el gestión de 'apps' abiertas.

Pero si por algo ha dado el golpe sobre la mesa el P20 Pro es por la presencia de tres cámaras Leica en su parte trasera, convirtiendo la experiencia fotográfica con este terminal en una de las más avanzadas del momento. Efecto 'bokeh' nítido, negros realistas, gran capacidad de zoom, 'slow motion' y un 'software' que utiliza la inteligencia artificial para saber adaptar la configuración de la cámara al escenario que se pretende retratar son algunos de los argumentos que convierten el nuevo buque insignia de Huawei en una opción prioritaria para aquellos que van a explotar al máximo su 'smartphone' para la fotografía.

En definitiva, el Huawei P20 Pro ha conseguido subir al primer nivel de la actual oferta de los terminales móviles con características potentes e innovadoras como una triple cámara, Android 8.1, memoria de gran capacidad, inteligencia artificial y un diseño con 'notch'. Es cierto que los 899 euros que cuesta son una cifra que puede echar a muchos para atrás y abrir la opción de otros modelos de menor gama e interesantes características, pero quienes realicen este gasto tendrán por seguro que han acertado.