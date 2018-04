Para mi tecnológica mamá

Mi madre es todo un personaje. Es única. Irrepetible. Como todas las madres, supongo. Pero la mía ha tenido la desgracia de tener un hijo al que la tecnología le vuelve loco. Y eso ha provocado que, año tras año, los regalos que mi madre ha recibido hayan sido trastos y cacharros. Teléfonos normalmente. Pero este año he decidido que se acabaron los móviles. Toca probar algo nuevo, algo distinto. Aunque siga siendo tecnológico.

Mi madre es en ocasiones algo torpe. No es extraño ver cómo su móvil acaba en el suelo a menudo. «No te gastes ´los dineros´ en móviles» me dice sin parar. Y este año voy a hacerle caso. Pero como no me gusta que vaya por la vida con la pantalla rota, he pensado comprarle un buen protector de pantalla. Los InvisibleShield ? –desde 10€– me encantan. A su gran resistencia y dureza hay que añadirle que las fabrican para numerosos móviles del mercado, incluyendo los modelos Galaxy de Samsung, con sus bordes curvos.

Pero ahora que lo pienso, mi madre es también muy curiosa. Todavía recuerdo cuando en casa entraron las primeras gafas de imágenes de 360º. ¡Se volvió loca con los vídeos que de viajes! Entonces me dije «algún día le tengo que comprar algo de esto». ¿Y por qué no unas con dron? Aunque pueda parecer excesivo, no dejo de pensar en que algunas personas no se acercan más a la tecnología porque no la ponemos a su alcance. El Parrot Bebop 2 Power ? –700€– incluye unas gafas de visión en primera persona que le encantarán a mi madre. Lo cierto es que me la imagino saliendo a la montaña y haciendo volar su dron con extensión de batería mientras mira a través de las gafas en qué zonas hay espárragos o setas para ir a recoger.

Pero ahora que pienso, si algo le encanta a mi madre es ver la tele. Se me ha ocurrido que a lo mejor puedo estirarme un poco y comprarle una buena tele que sirva para jubilar su viejo cacharro y que a la vez no desentone con su maravilloso salón –es la envidia de las vecinas–. Samsung presentó hace algo más de un año sus televisores The Frame ? –desde 2.000€– que son tan impresionantes como bonitos. Aunque lo que más le gustará a mi madre de este televisor es que, cuando está apagado, puede mostrar las fotos de su querida nieta. Y sí, lo sé, puede que sea un poco caro, pero, ¿qué no haría un hijo por su madre y su envidiado salón?

La música es otro gran divertimento para mi madre. Y reconozco que regalarle una microcadena en la que pueda escuchar la radio, la música del móvil o la de Spotify –sí, mi madre tiene Spotify– sería todo un acierto. Y si además tiene un estilo retro como esta de Schneider ? –275 €– seguro que acierto. Es el modelo Feeling´s, y lo mejor es que hay más disposivitos con ese diseño tan bello, como una torre de sonido o un precioso televisor. Disponible en varios colores, creo que mi bailonga madre disfrutará de este dispositivo musical. Seguro.

Mi madre sale a diario a darse sus «paseos saludables» como ella dice. Ya se sabe: la tensión, el colesterol, el ácido úrico... Y cuando vuelve, siempre lo hace con la misma cantinela: que si los auriculares se oyen mal, que si el cable se enreda... Creo que unos auriculares inalámbricos, ligeros y deportivos serían perfectos para mi madre. Los Energy Sport 3 ? –40 €– podrían ser una excelente elección. Son cómodos, resistentes al sudor y a las salpicaduras. Y su relación calidad precio es de lo mejorcito que hay en el mercado. Y una vez emparejados con su móvil, usarlos es tan sencillo como encenderlos y elegir qué música quiere escuchar.

Lo que no hace mi madre es jugar con videojuegos. Y me he propuesto que empiece a hacerlo. Creo que le regalaré un mando Trust GXT 590 Bosi ? –50 €–. Está muy bien de precio, funciona de maravilla, y al ser compatible con cualquier móvil creo que conseguiré que se aficione a los videojuegos. A mí personalmente me encantan, ¿por qué no van a gustarle a mi madre?

Otro regalo tecnológico que le podría hacer a mi madre –y por qué no reconocerlo, a mí mismo– es un atornillador eléctrico. Montar estanterías, colgar cuadros, fotos, lámparas... Soy el Pepe Gotera favorito de mi madre. Pero ella si tuviera su propio taladro, ¡me dejaría tranquilo! El Bosch EasyImpact 12 ? –167 €– es perfecto para ella: ligero, con gran autonomía de batería, de reducido tamaño y lo mismo le servirá para atornillar como para colgar los cuadros. Dichosos cuadros...

Aunque bien pensado, creo que a mi madre le entusiasmará recibir un dispositivo que le servirá tanto para ver sus series como para escuchar música y, sobre todo, para buscar recetas sin parar. Y es que mi madre se ha ganado la vida como cocinera. El nuevo iPad ? –350 €– con su Apple Pencil –100 €– será sin duda un regalo perfecto para mi madre. Además, ahora que está más barato y es más potente que nunca estoy seguro que mi madre tendrá iPad para muchos años. Pero lo mejor de regalarle un iPad es que, por fin, dejará tranquilo el mío. Y es que cada vez que voy a verla me lo secuestra. «Hay que ver lo que me gusta esta pantalla grande que llevas» me dice siempre.