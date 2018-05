Primavera de videojuegos

Las semanas previas a la Navidad son tradicionalmente las que más –y mejores– lanzamientos de videojuegos reciben. Es así como el mes de noviembre se convierte en un festival en el que, día tras día, se producen presentaciones y anuncios. El resto del año, suele servir para poner en circulación alguna que otra gran novedad y para que los estudios independientes busquen su momento de gloria.

Pero esta primavera está siendo especialmente fecunda en el sector de los videojuegos. Todos los grandes desarrolladores y los más importantes fabricantes de la industria han aprovechado para bombardear al personal con numerosos títulos que, en algunos casos, se habrían esperado ver en Pascuas.

Tal es el caso de los grandes pelotazos de estas últimas semanas. El videojuego –si es que lo podemos llamar así– Nintendo Labo para la Switch es, de lejos, lo más original que se ha visto en muchos años en el sector. Una serie de mini juegos que requieren, para ejecutarlos, que nos fabriquemos nuestro propio hardware con piezas troqueladas de cartón. Las primeras impresiones tras probarlo son insuperables, y una vez terminemos de construirlo todo, llegará el momento de analizarlo con calma.

Sony sigue imparable con su PlayStation 4 y al arrollador God of War, lanzado hace unas semanas, se le ha unido el increíble Detroit: Become Human, que sale a la venta hoy mismo. Dos juegos radicalmente distintos pero que tienen un punto en común: unas historias excelentes, propias del mejor cine hollywoodiense, que enganchan desde el principio y que permiten a los jugadores sumergirse –de verdad– en unos mundos hasta ahora inimaginables. Además, el gigante japonés está apostando con más fuerza que nunca por los juegos independientes en general, y por los españoles en particular. Y eso es digno de alabanza. A través de su programa PlayStation Talents, la división española de la compañía ha presentado títulos como Phobos Vector Prime, del estudio andaluz Gunstar Game Studio; Khara, de DNA Softworks; Hive: Altenum Wars, del estudio valenciano Catness Game Studios o el maravilloso Deiland, de los también valencianos Chibig.

Por su parte Microsoft ha querido apostar en esta primavera por dos grandes lanzamientos de tipo ´mundo abierto´ pero con temáticas totalmente distintas: uno de piratas –Sea of Thieves– y otro de zombis –State of Decay 2–. Pese al enorme potencial del primero –se convertirá en un título enorme con el tiempo–, la comunidad sigue esperando esas mejoras que no acaban de llegar. Por otro lado, la segunda entrega del impagable State of Decay es uno de los más entretenidos y mejor paridos videojuegos que han salido en los últimos tiempos para la Xbox One. Y pese a lo que inmerecidamente digan las malas lenguas, es superior a la primera entrega en todos los aspectos.

Novedades de gran calidad y de terceros como el último Yakuza o el divertido OnRush, o recopilatorios remasterizados como Devil May Cry HD o Assetto Corsa Ultimate Edition completan una primavera en la que uno no sabe muy bien a qué jugar. Hay tantos y todos son tan buenos...