Así es 'They Shall Not Pass', la primera expansión de 'Battlefield 1'

Electronic Arts y DICE han desvelado el contenido de ´They Shall Not Pass´, la primera expansión de ´Battlefield 1´ en la que el ejército francés se unirá a la lucha por la defensa de su patria. Los jugadores podrán participar en el mayor asalto de la Gran Guerra y tomar el control de nuevas armas y vehículos incluyendo un nuevo Coloso, el tanque Char C. ´They Shall Not Pass´ incorporará cuatro mapas totalmente nuevos.

´Colinas de Verdún´: El ataque inicial de la Batalla de Verdún prendió incendios forestales en los que los jugadores luchan por la supremacía. Se trata de una batalla cuesta arriba hacia las gigantescas fortalezas de Verdún. Una lucha constante donde la artillería no descansa nunca, donde la forja y el "Yunque del diablo" consumen hasta al más valiente de los soldados.

´Fuerte de Vaux´: El primer gran enfrentamiento dentro de un fuerte durante la 1ª Guerra Mundial tuvo lugar en el oscuro submundo del Fuerte de Vaux. Franceses y alemanes se enfrentan con toda su rabia con granadas, pistolas, bayonetas y lanzallamas en el laberinto de oscuras galerías y húmedos pasillos de piedra.

´Soissons´: Participa en uno de los mayores asaltos con tanques de la 1ª Guerra Mundial. El 10º del ejército francés actúa para recuperar Soissons con sus potentes tanques Saint Chamond. Aviones, tanques e infantería se enfrentan sobre la campiña francesa en las primeras horas de un caluroso día de verano.

´Brecha´: Los franceses, ante la acuciante necesidad de conquistar los puentes clave del río Aisne, regresan a campos de batalla donde crecen amapolas entre la chatarra de tanques de batallas anteriores. Este laberinto de bestias de acero proporciona un excelente escenario para planear emboscadas.

Además de los mapas, se ha confirmado un nuevo modo de juego: ´El Frente´, una combinación de Conquista y Asalto en el que habrá que luchar para tomar los puntos de control consecutivos. Los equipos se disputarán una bandera y, cuando uno de ellos conquista el objetivo, la acción pasa a la siguiente bandera. La expansión también traerá nuevos vehículos de guerra, como el Char 2C, una bestia hiperpesada que puede girar las tornas de la batalla por completo. También se incorpora el cañón de tanque de asalto, el vehículo blindado aliado más pesado de la guerra.

Por último, habrá disponible nueva clase de élite: Asaltante de trincheras y una nueva arma fija, el cañón de campo, con la que el jugador de infantería podrá encargarse de operar el obús de asedio. Esta nueva arma funciona con un modo indirecto de mira/disparo, como los morteros y la artillería de los vehículos. ´They Shall Not Pass´ llegará en marzo para PlayStation 4, Xbox One y PC.