'Shadow of the Colossus' ya tiene fecha de lanzamiento

Aunque las previsiones no vaticinaban demasiados anuncios relevantes durante la conferencia PlayStation en la París Games Week 2017, por suerte para los europeos el evento ha trascendido a todos los planos de la industria y todo gracias a una gala mucho más completa e interesante de lo esperado. Entre los muchos desarrolladores invitados, Japan Studio y Bluepoint Games, tampoco han rechazado el paseo por la capital francesa y han acudido con un nuevo video de ´Shadow of the Colossus´ el juego de Team Ico que marcó una etapa en PlayStation 2, y que tiene pendiente una remasterización para PlayStation 4 que llegará el próximo 6 de febrero.

Con todo lo anterior, se ha anunciado que ´Shadow of the Colossus´ recibirá soporte para PlayStation 4 Pro. Según explican los desarrolladores, no sólo se ha conseguido superar el nivel técnico del juego con el cambio de generación, sino también la ejecución, pues que tendrá la opción de ejecutarse a 60 imágenes por segundo en PlayStation 4 Pro. Para el resto de usuarios del popular sistema la versión correrá a 1080p y 30fps, mientras que en PlayStation 4 Pro se podrá jugar con la misma tasa, pero a resoluciones 4K. En cualquier caso, se trata de uno de los juegos más artísticos y emotivos que se haya desarrollado en la historia de esta industria y, que ahora llegará adaptado un nuevo público. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler.



Shadow of the Colossus – Paris Games Week 2017 Trailer

