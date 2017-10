'The Last of Us Part II' destaca en la cita parisina de Sony

Un año más, Sony Computer Entertainment ha presentado sus novedades en ´París Games Week´, un formato a modo de conferencia previo a la feria, que recoge los títulos más emblemáticos y esperados de la firma con la intención de descubrir a sus jugadores detalles y novedades sobre el universo PlayStation. Como en citas anteriores, varias desarrolladoras se han agrupado entorno al gigante japonés para presentar nuevos datos e información relativa a sus proyectos a corto y medio plazo. La cita parisina, que ha contado con la participación de Jim Ryan, presidente y CEO de SIEE como maestro de ceremonias, ha comenzado con la presentación de un nuevo exclusivo para el principal sistema del fabricante.

De la mano de la veterana Sucker Punch hemos podido conocer los primeros detalles de ´Ghost of Tsushima´, un título de acción de mundo abierto para PlayStation 4, en el que tomaremos el papel de un samurái en busca de venganza en el Japón feudal. Por el momento son escasos los detalles que se han dado a conocer de la obra, tan sólo se ha mostrado un adelanto en forma de tráiler que puedes ver a continuación.



Ghost of Tsushima - PGW 2017 Announce Trailer

La nueva categoría de juegos sociales PlayLink también ha tenido protagonismo en la conferencia con el anuncio de un nuevo título: ´Erica´, un thriller interactivo en el que la toma de decisiones será crucial para el curso de la trama. Erica está siendo desarrollado por London Studio y Flavourworks y llegará a PlayLink para PS4 próximamente, uniéndose a ´¡Has Sido Tú!´, ´Intenciones Ocultas´, ´Saber es Poder´ y ´SingStar Celebration´.



Erica - PlayLink PGW 2017 - Announce Trailer

El dispositivo de realidad virtual PlayStation VR fue otro de los platos fuertes de la conferencia, con el anuncio de un nuevo juego: ´Blood and Truth´, un frenético shooter en primera persona que está siendo desarrollado por London Studio.



Blood & Truth - PGW 2017 Announce Trailer - PS VR

La fiesta continuaba con novedades para el esperado ´Far Cry 5´, donde la compañía gala Ubisoft ha sido la encargada de desvelar un nuevo tráiler donde presenta "Amigos de alquiler", la modalidad cooperativa online que permitirá a los jugadores aliarse con un amigo para liberar al condado de Hope del Proyecto de la secta de la Puerta del Edén. Según confirman desde la propia desarrolladora el acceso a esta modalidad estará disponible pasado el tutorial. Toda la experiencia conseguida y los objetos del inventario, excluyendo los objetos relacionados en misiones secundarias, se guardarán una vez concluya cada sesión cooperativa. Mientras explore Montana, cada jugador podrá ver también y conservar los recursos que haya conseguido. Sin embargo, el jugador anfitrión será el único que mantendrá los progresos de la historia. Apuntar que el lanzamiento del juego está previsto en Europa para el 27 de febrero de 2018 para PlayStation 4, Xbox One, y Windows PC.



Far Cry 5: Amigo de Alquiler – Modo Cooperativo

De la mano de Activision y Bungie hemos conocido los primeros detalles de ´La Maldición de Osiris´, el primer paquete de contenido adicional del universo de ´Destiny 2´, que estará disponible el próximo 5 de diciembre para PlayStation 4, PC y Xbox One. La expansión tiene lugar tras el final de la campaña de ´Destiny 2´, donde los jugadores serán enviados a Mercurio en una misión para encontrar a Osiris, el Hechicero más poderoso que jamás haya existido, y encontrar las respuestas que la humanidad necesita para enfrentarse a los Vex. El paquete, añade un nuevo capítulo al mundo expandiendo el universo al incluir una historia cinematográfica completamente nueva, con personajes nuevos y recurrentes, un nuevo destino que explorar, Mercurio y su Bosque Infinito, un nuevo espacio social que visitar llamado el Faro, nuevas misiones, asaltos, nuevo contenido de incursiones y actividades libres.



Destiny 2 - La maldición de Osiris – Presentación

Capcom por su parte, confirmaba beta exclusiva de ´Monster Hunter: World´ para los usuarios de PlayStation Plus del 9 al 12 de diciembre de 2017. Además de la beta, los usuarios de la plataforma tendrán acceso al contenido especial ´Horizon Zero Dawn´, con el arco de Aloy y el conjunto completo de armadura además de una armadura para los Palico. En la prueba, los jugadores podrán experimentar tres misiones al unirse a otros cazadores online o afrontar las bestias en solitario. Con una duración de tan solo tres días, los cazadores que participen podrán abordar al hambriento Great Jagras, o al fiero y muy territorial Anjanath.

Por su parte Aloy, la joven cazadora de máquinas protagonista de ´Horizon Zero Down´, cobrará vida en la nueva entrega con el conjunto del arco y la armadura completa, así como la armadura Palico, que puede hacer que el Palico del jugador tenga una apariencia de máquina. La armadura completa transformará a cualquier personaje en Aloy. Tras completar la misión de colaboración que se distribuirá a los jugadores online tras el lanzamiento, se podrán obtener materiales especiales para forjar el equipamiento. Los detalles de la hora exacta y la disponibilidad de esta misión en colaboración con ´Horizon Zero Dawn´ se desvelarán próximamente.



Monster Hunter World - Tráiler Paris Games Week

La acción de los enfrentamientos llegará de la mano de Codemasters & Koch Media con ´Onrush´, un juego de carreras arcade completamente nuevo que traerá de vuelta a las consolas la competición de acción que desafía la gravedad con velocidades de vértigo. Desarrollado por el nuevo equipo de desarrollo de Codemasters en Cheshire, Reino Unido (anteriormente conocido como Evolution Studios), en ´Onrush´ no se tratará de correr hasta la línea de meta, los jugadores deberán participar con estilo y personalidad llevando a cabo múltiples maniobras para cargar la barra Rush, el potenciador definitivo capaz de producir una devastadora y estimulante fuerza que al usarse en el momento adecuado puede causar estragos entre los competidores. El título estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One en verano de 2018. Por el momento, puedes disfrutar con el tráiler de presentación.



Onrush - Tráiler Anuncio

Le llega el turno a los exclusivos, y que mejor forma de empezar el repaso que con uno de los superhéroes más famosos de la factoría Marvel. De la mano de Insomniac Games, la compañía nipona ha estrenado un nuevo tráiler cinemático de ´Spider-Man´, el nuevo título exclusivo para PlayStation 4 que nos llevará a controlar a un experimentado Peter Parker en su particular lucha contra la delincuencia.

Aunque todavía queda tiempo para el lanzamiento, ya que su puesta de largo está prevista para el próximo 2018, desde la desarrolladora confían en su apuesta con el personaje, donde podemos verle en acción enfrentándose a uno de los villanos protagonistas.



Marvel´s Spider-Man - PGW 2017 Teaser Trailer

´Detroit: Become Human´, el proyecto de David Cage y Quantic Dream, también ha dejado ver que las decisiones del jugador serán vitales para avanzar en la obra. Si con anterioridad habíamos comprobado las habilidades de Connor y Markus, en esta ocasión el circulo lo cierra Kara, la obediente androide que sirve a Todd Williams, padre soltero de una niña llamada Alice.

En el video, podemos comprobar como la protagonista debe afrontar una serie de dilemas con el objetivo de salvar a la niña del padre violento. Kara deberá decidir si desobedece y arriesga su vida para salvar a Alice. La secuencia de juego ofrece muchas alternativas para superar la fase, y presumiblemente las opciones serán muy amplias. ´Detroit Become Human´, es un título donde el jugador encarna una inteligencia artificial donde los sentimientos y las emociones humanas serán las protagonistas. Por el momento no cuenta con fecha de lanzamiento.



Detroit: Become Human - PGW 2017 Gameplay

´God of War´ tampoco ha querido perderse la conferencia de Sony en París Games Week. La próxima entrega de la saga protagonizada por el icónico Kratos al que acompaña en esta ocasión su hijo Atreus, ha estrenado un nuevo gameplay. En el video, hemos podido comprobar como ambos protagonistas se enfrentan juntos a un nuevo peligro. Como no podía manera, el semi-dios espartano ha sacado a relucir sus habilidades con el uso del hacha, acompañado por la destreza de su pupilo en el manejo del arco.

La nueva aventura, que toma como base la mitología nórdica, es el siguiente capítulo importante en el viaje de Kratos. El juego promete desviarse significativamente de los anteriores capítulos de la serie, con un sistema de cámaras que se pueden controlar, entornos más abiertos o cambios en las mecánicas de combate entre otros. Llegará a principios de 2018 en exclusiva para PlayStation 4.



God of War - PGW 2017 Trailer

Otro de los invitados especiales ha sido Japan Studio y Bluepoint Games con un nuevo tráiler de la remasterización de ´Shadow of the Colossus´, el emblemático videojuego de culto para PlayStation 2 que, además, confirma lanzamiento para el próximo 6 de febrero. Así, uno de los juegos más artísticos y emotivos que se haya desarrollado, llegará a un nuevo público a comienzos de año.



Shadow of the Colossus – Paris Games Week 2017 Trailer

El cierre de la conferencia ha traído una grata sorpresa, un nuevo tráiler de ´The Last of Us Part II´. Tras un año sin tener noticias de la obra, desde Naughty Dog han querido mostrar un poco más del juego con el lanzamiento de un metraje, según apuntan ejecutado desde PlayStation 4 Pro. Como ya se confirmó, ´The Last of Us Part II´ contará con el regreso de Ellie y Joel. Los protagonistas estarán de vuelta con otra intensa aventura, en una historia en la que, según la desarrolladora, evoluciona hacia un viaje épico. Principalmente, ´The Last of Us´ tiene mucho que contar sobre los protagonistas, pero en este nuevo avance, desde el estudio de desarrollo han querido presentar nuevos protagonistas que participarán en la próxima aventura. Por el momento no se han ofrecido muchos detalles de los personajes, su lugar de procedencia y lo más importante, cómo encajarán en la historia de Ellie y Joel.



The Last of Us Part II - PGW 2017 Trailer

