Comienza una nueva Blizzcon repleta de novedades

Ha llegado el día que todos los jugadores y seguidores del universo Blizzard estaban esperando, arranca la undécima Blizzcon, el evento que cada temporada une todos los universos de la compañía en el mismo lugar. Durante los dos próximos días, el centro de Convenciones de Anaheim, California, se viste de largo para acoger los campeonatos globales de 'StarCraft II', 'Heroes of the Storm' y 'World of Warcraft', el 'Hearthstone Inn-vitational' y las finales de la 'Overwatch World Cup' y 'Tavern Vs. Tavern', un año más, con jugosos y suculentos premios para los ganadores.

Los aficionados a los esports podrán también ir abriendo boca para la temporada inaugural de la 'Overwatch League', con un evento especial que tendrá lugar el domingo. Los asistentes al evento disfrutarán de charlas con los desarrolladores y artistas de los juegos, podrán participar en numerosos concursos y actividades o asistir a la clausura de la convención, que este año contará con la participación del grupo Muse, ganador de dos premios Grammy, para brindar, tanto a los presentes como a los espectadores conectados, una asombrosa despedida.

Las entradas de la convención ya están agotadas, pero aquellos que quieran seguirla desde casa podrán vivir el evento con la Entrada Virtual, que además este año ofrece novedades. Por primera vez, quienes dispongan de este acceso podrán ver a todos los escenarios de la BlizzCon, un nuevo canal de acceso completo y eventos especiales con retransmisores, actores de doblaje y creadores de la comunidad.

El nuevo canal de acceso completo hará las veces de guía turístico oficial todo el fin de semana, donde podremos acompañar a los presentadores y espectadores por todo el recinto del evento. La Entrada también ofrecerá a los jugadores varios regalos conmemorativos para distintos juegos de Blizzard, como monturas específicas de facción en 'World of Warcraft': el cazacielos de Ventormenta (Alianza) y el interceptor de Orgrimmar (Horda), y como no, un asiento en casa en primera fila para la actuación de clausura. Esperamos que las celebraciones de este año nos traigan algún anuncio importante.