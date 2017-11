Llegan 'Kóbolds & Catacumbas', nueva expansión de 'Hearthstone', y 'World of Warcraft Classic'

'Hearthstone' no podía faltar a la cita más importante de Blizzard y lo ha hecho por todo lo alto. El popular juego digital de cartas ha confirmado el lanzamiento de una nueva expansión, 'Kóbolds & Catacumbas', un paquete en el que los exploradores más atrevidos de Azeroth se embarcarán en una expedición inspirada en los juegos clásicos de exploración de mazmorras. Para ello, se adentrarán en lo más profundo de las galerías excavadas por los kóbolds, donde se encontrarán con infinidad de trampas, monstruos largo tiempo olvidados y valiosos tesoros, además de 135 cartas nuevas para coleccionar.

La expansión también traerá un nuevo modo de juego para un jugador, en el que tendremos que derrotar, como es habitual, a temibles jefes para hacernos con su botín y confeccionar un mazo que nos permita seguir con vida mientras nos adentramos en las profundidades de las catacumbas. Como elemento destacado, importante señalar que habrá que ir con cuidado, ya que perder una sola partida significará el final de la aventura, por lo que si no queremos empezar de nuevo habrá que planear una buena estrategia.

Además del nuevo modo de juego, 'Kóbolds & Catacumbas' también incluirá diversos tesoros, como nueve armas legendarias (una para cada clase), cartas misteriosas con nuevos poderes y gemas mágicas que podremos utilizar o fortalecer con acciones específicas para que tengan mayor efecto. Por último, con motivo del inicio de BlizzCon 2017, todos los jugadores recibirán un esbirro legendario gratis: Marin el Zorro. Al jugarlo, este personaje invocará un cofre del tesoro para tu oponente.

Los aventureros más impacientes ya pueden adquirir de forma anticipada el pack de 50 sobres de cartas de 'Kóbolds & Catacumbas' a un precio de 49.99 euros. El resto, deberán esperar a su lanzamiento oficial previsto para el mes de diciembre.



'Kóbolds & Catacumbas' - Tráiler. Vídeo: YouTube





'World of Warcraft Classic', un viaje de vuelta al pasado



Además de desvelar los primeros detalles de 'Battle for Azeroth' la séptima expansión del incombustible 'World of Warcraft', Blizzard ha brindado un espacio en BlizzCon 2017 para confirmar el lanzamiento de 'World of Warcraft Classic', un viaje al pasado para los nostálgicos de la franquicia.

Según apuntan desde la propia desarrolladora, el título traerá la experiencia lanzada hace más de 10 años gracias a los servidores 'vainilla'. Por el momento son escasos los detalles que se han dado a conocer sobre el título o posible fecha de lanzamiento, tan sólo podemos echar un primer vistazo al tráiler cinemático estrenado para la ocasión.



'World of Warcraft Classic'. Vídeo: YouTube





Alexstrasza y Hanzo llegan a 'Heroes of the Storm'



Dos nuevos personajes jugables llegan al Nexo en 'Heroes of the Storm'. A través de un nuevo tráiler cinemático, hemos visto en acción a Alexstrasza, la reina de los dragones procedente del universo 'World of Warcraft'. El segundo en llegar será Hanzo Shimada, de 'Overwatch', el heredero del imperio del crimen que abandonó su derecho de nacimiento tras casi matar a su hermano menor. Ahora ambos lucharán en el nexo, haciendo gala de sus habilidades y aspectos.

Además de los nuevos héroes confirmados, 'Heroes of the Storm' también traerá un nuevo evento. 'En Dragones del Nexo' los jugadores podrán participar en los modos Versus IA, Partida rápida, Clasificatoria y No clasificatoria. Recuerda, las partes de la misión se deben completar en orden y solo puede haber una activa cada vez. Todas las misiones estarán disponibles a partir del 14 de noviembre.

Por último, y con la intención de mejorar la experiencia de juego, se ha anunciado una importante actualización que llegará a principios de 2018. En ella, se están trabajando las perspectivas de cámara, con aumentos ligeros en el campo de visión que mejorarán la claridad sobre todo en los combates de equipo. Del mismo modo se realizarán mejoras en los cambios de la invisibilidad para su equilibrio dentro del juego, se ajustará el principio de la partida para destacar mejor el talento individual, se actualizarán los mercenarios y se integrará el chat de voz directamente en el cliente y se renovará la precisión del sistema de asignación de partidas, entre otros. Se esperan nuevos detalles sobre los cambios realizados durante los próximos meses, por el momento puedes echar un vistazo al tráiler cinemático.



'Dragones del Nexo'. Vídeo: YouTube



