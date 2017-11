Llega 'Call of Duty: WWII', regresa la Segunda Guerra Mundial

El 'shooter' 'Call of Duty: WWII' ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One X, Xbox One y PC a través de Steam. Este título supone el regreso de la saga a sus orígenes, ya que de nuevo se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, y ofrece tanto una campaña para un jugador como un modo multijugador con nuevas características y el modo cooperativo de terror Nazi Zombies.

Según ha explicado Activision en un comunicado, la campaña de 'Call of Duty: WWII' presenta una historia personal de heroísmo y hermandad en la lucha para salvar al mundo frente a la tiranía. Los jugadores seguirán la historia de Ronald 'Red' Daniels, un miembro de la Primera División de Infantería de Estados Unidos que se unirá a las fuerzas británicas y a la resistencia francesa, y combatirá a través de las playas de Normandía, en la liberación de París y finalmente en Alemania.



'Call of Duty: WWII' - Tráiler. Vídeo: YouTube

El multijugador del nuevo 'Call of Duty' ha sido definido por la desarrolladora como un modo "rápido, en la tierra, y repleto de acción", ambientado en algunas de las localizaciones más icónicas de la escena europea de la Segunda Guerra Mundial y con un arsenal de armas que busca satisfacer los diferentes estilos de juego. Dentro de sus principales novedades se encuentra el modo Guerra, donde los jugadores compiten unos contra otros en un formato de equipos y objetivos; una redefinición del sistema de creación de divisiones, y los Cuarteles, espacios progresivos y compartidos donde los jugadores pueden conectarse con seguidores y amigos.

Por su parte, el nuevo modo cooperativo Nazi Zombies introduce a los jugadores en una historia de terror ambientada en un universo místico de la Segunda Guerra Mundial. A través de un nevado pueblo bávaro, los jugadores desvelarán un secreto retorcido con un poder inimaginable y monstruoso.

El CEO de Activision, Eric Hirshberg, ha afirmado que devolver la franquicia a sus principios "era una gran oportunidad y una gran responsabilidad". El directivo ha destacado que el juego "capta la escala épica y la autenticidad de la guerra más brutal jamás vista", que compagina con innovaciones que "unirán a todos sus seguidores, tanto los veteranos como los nuevos". El cofundador y jefe de Estudio en Sledgehammer Games, Glen Schofield, ha explicado que la desarrolladora se ha comprometido a "recrear el ambiente y las localizaciones", así como a investigar "durante años" para capturar en el juego "el tono y el espíritu" del conflicto.



'Call of Duty: WWII' - Modo Zombi. Vídeo: YouTube

'Esports' y solidaridad



Activision también ha avanzado la preparación de la competición de 'eSports' Call of Duty World League (CWL), que ofrecerá un total de 4,2 millones de dólares en premios, la mayor cifra en la historia de los deportes electrónicos de la franquicia. Los jugadores pueden participar 'online' en las competiciones de la CWL a través de MLG GameBattles en PlayStation 4, y conseguir CWL Pro Points, que determinan la cabeza de serie para las ligas y eventos 'online' y 'offline'. Los equipos también pueden participar en los torneos CWL Global Open LAN, comenzando con el CWL Dallas Open que tendrá lugar del 8 al 10 de diciembre.

Asimismo, con el lanzamiento de 'Call of Duty: WWII', la iniciativa benéfica 'Call of Duty Endowment' ha reunido de nuevo al equipo para el evento anual Race to Prestige. El pistoletazo de salida tuvo lugar este jueves a las 18:00, con personalidades como iiJERiiCHOii, GoldGloveTV, TmarTn, Huth y VernNoticie. Los espectadores pueden ver la retransmisión en directo desde Sledgehammer Games a través del canal de Twitch de Race to Prestige.

'Call of Duty: WWII' se presenta en tres tipos de ediciones: Básica y Digital Básica; Digital Deluxe, y Pro, con pase de temporada y 'steelbook' para coleccionistas, entre otras características.