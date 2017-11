'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth': nuevas aventuras en la mazmorra

´Etrian Odyssey V: Beyond the Myth´.

'Etrian Odyssey' se caracteriza en general por ser una saga capaz de aunar lo mejor de varios mundos. Estos son los RPG, las aventuras y los dungeon crawler, es decir, juegos de mazmorras clásicas con desplazamiento de tipo tablero. Nintendo 3DS tiene el placer de recibir a 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth', la última entrega de una saga más que conocida, pero que curiosamente pasa casi desapercibida en general para todos los no adecuados a los títulos largos y laboriosos. Estamos ante un producto que fascinará a los aficionados al género, y que se abre a mucho público gracias a las diversas ramas que despliega de manera especialmente acertada.

Miremos atrás un momento: los versados en RPGs tal vez recuerden la franquicia por sus numerosas entregas, de las cuales, hay algunas que siguen la serie principal y numerada, mientras un buen número de ellas sirven como enlace. Todos y cada uno de estos juegos se caracterizan por unos patrones inamovibles, como son la creación de personajes y el estilo mazmorra en primera persona, que por supuesto, aquí siguen presentes. En este caso, asistimos a una auténtica evolución en algunos aspectos que sientan de maravilla al conjunto.

Aventuras arbóreas



Resulta curioso hablar de este título en términos argumentales. Y es que por supuesto, 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth' tiene una historia profunda y elaborada de medio centenar de horas, pero a la vez, no deja de ser una mera "excusa" para abrirnos la puerta a una serie de niveles de desarrollo idénticos entre sí, pues aquí prima el estilo tablero y a la vez la estrategia con un toque artesanal, que refuerza el aspecto de exploración. La premisa es la siguiente: tenemos que llegar hasta la copa del árbol Yggdrasil. Por supuesto, este árbol no es sino una enorme mazmorra en sí mismo, dividida en niveles que hasta el momento no han sido explorados, por lo que será misión del jugador llevar a cabo una exploración activa del entorno.

Cómo se juega



Dividamos la jugabilidad en cada uno de los aspectos que cubre para hacer más llevadera la descripción: por un lado, tenemos la citada exploración. En 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth' nos enfrentamos a una mazmorra de grandes dimensiones dividida en "pisos". Nuestra función principal es ir pasando de un nivel a otro, mientras documentamos cartográficamente nuestro viaje, de manera que iremos dibujando en la pantalla táctil un mapa de nuestro avance. Esto hace que toda la experiencia sea algo más "artesanal" y que llevemos un buen estudio de todo lo que estamos viendo. El movimiento, en primera persona, es visible en la pantalla superior, si bien dista de resultar "libre": se respeta el estilo tablero, por lo que cada movimiento se produce hacia delante, atrás o los lados, desplazándonos de un "cuadro" a otro de manera casi automática según pulsamos la palanca de dirección.

Este "tablero" está habitado por una serie de criaturas de mayor o menor dificultad. Los seres "invisibles" (y más sencillos de derrotar) que sólo detectamos por un indicador de proximidad en el extremo de la pantalla y los F.O.E.s, que equivaldrían a seres extremadamente peligrosos que debemos evitar a toda costa si queremos salir airosos, sobre todo en los primeros niveles. A diferencia de los anteriores, estos son visibles y tienen un patrón de movimiento por el tablero que estamos obligados a memorizar para poder sortear y llegar a buen fin.

Con todos ellos, llegado el momento nos toca encarar el enfrentamiento, lo que nos obliga a memorizar el sistema de combate, uno de los mejores aspectos del juego y con un enfoque más técnico y estratégico. Funcionan por turnos; nuestro escuadrón principal, formado por cinco personajes, se enfrenta a los enemigos (también con perspectiva en primera persona) con una formación determinada: tres delante, dos atrás. Conviene ser muy consciente de las diferentes clases de personaje a la hora de situarlos, pues unos están pensados para ataque (los de la línea delantera) y dos atrás (que ejercen como apoyo y permiten curas o ataques a distancia). Cada tipo de ataque hará daño a una línea determinada, pero hay una nueva incorporación en esta entrega: los llamados Union Skill, violentos ataques que por su potencia requieren de la actuación de varios personajes (la cantidad va siendo mayor según la potencia del ataque). Para su uso, es necesario rellenar una barra específica que va acumulando energía durante el combate, resultando un recurso extremadamente eficaz para finiquitar enfrentamientos.

Por último, personajes



'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth' goza de un nivel de personalización en lo que a protagonistas se refiere que hará las delicias de los fans del rol, y que merece un apartado propio. Para empezar, por la gran cantidad que podemos crear a partir de una serie de patrones: ni más ni menos que 30, lo que nos asegura que prácticamente no vamos a dejar ninguno de los aspectos del juego sin probar y cubrir. Claro está, de todos ellos luego elegiremos cinco, que son nuestro escuadrón de combate. En todo momento es posible tirar de nuestra "hermandad" y cambiar uno por otro, pero ya metidos en la aventura, resulta más que útil centrarnos en unos en concreto de cara a la evolución de los mismos. Y es que aquí también hay una serie de cambios que lo diferencian de otras entregas de la saga: las razas.

Lo que hasta ahora podíamos entender como "clases", ahora se divide en las citadas razas, aunque dentro de las mismas cada uno tiene unos atributos similares. De hecho, una de las novedades es la incorporación de habilidades propias para cada una de las razas, que van mejorando gracias a los dos árboles de evolución de cada personaje. Uno respecto a esta, el otro centrado en su profesión. Poco a poco, y mediante el éxito en el combate, iremos haciendo que sea más fuerte y a la vez más "único", pues nosotros decidimos qué potenciar en cada momento. Tenemos para elegir los Shaman, Segadores, Exploradores, Nigromantes, Luchadores de Esgrima, Masurao y Brujos. Conviene tener un equipo equilibrado entre las diferentes clases para tener éxito, ya que un escuadrón que potencie más un aspecto que otro, lo único que logrará será caer antes de tiempo.

Una obra de arte en su diseño



En relación a su apartado visual, es importante señalar que 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth' no está diseñado para mostrar un importante despliegue gráfico, sino que se sirve de sus excelentes diseños para presentarnos un entorno tridimensional con personajes que lucen ligeramente planos. Todo parece "dibujado", aunque no estemos tratando con un juego cel-shading. La iluminación y el entorno vegetal son excelsos y nos dan la sensación de estar dentro de un bosque que alterna varios tipos de entorno. Sin duda, una apuesta por la funcionalidad y lo artístico en lugar de la espectacularidad, algo muy útil en un título de estas características. La banda sonora está a un nivel superior, con geniales composiciones instrumentales que aumentan el sentido épico de nuestra aventura.

Conclusiones



No hay que "asustarse" frente a un juego tan profundo y técnico como 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth', sino abrazar el hecho de que se trata de un producto destinado a que le dediquemos horas. Un juego con una fuerte carga del estilo ensayo y error y a la vez un desafío para los estrategas. En Europa lo recibimos con textos en inglés, que servirán de guía para ir incorporándonos a la lenta curva de dificultad, totalmente pensada para los más cercanos al género rolero, no tratándose en este caso de un juego "casual".

De nosotros depende buscar el equilibrio de fuerzas, la estrategia adecuada y explotar las habilidades de cada uno de los personajes (o del conjunto de los mismos) para escalar hasta lo más alto del árbol Yggdrasil, el principal objetivo que, a su vez (y como cabe esperar en un juego de estas características) está salpicado de misiones secundarias que complementan la historia y nos hacen evolucionar para encarar mejor los diferentes desafíos.



Lo mejor de 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth' Los sistemas de combate, más técnicos y estratégicos.

Las posibilidades de personalización de los personajes.

La incorporación de habilidades propias para cada raza de individuos.

Lo peor de 'Etrian Odyssey V: Beyond the Myth' Esta pensado básicamente para los aficionados al género RPG.

En algunos momentos redulta demasiado profundo y técnico.

