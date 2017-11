Microsoft revela los juegos gratuitos de 'Games With Gold' para diciembre

Los juegos incluidos en los ´Games With Gold´ de diciembre.

Los juegos incluidos en los ´Games With Gold´ de diciembre.

Rapidamente nos dirigimos a encarar el último mes este 2017, de modo que Microsoft ha revelado los juegos gratuitos incluidos en el programa 'Games With Gold' para el mes de diciembre en Xbox One y Xbox 360. Para comenzar, a principios de mes los jugadores de Xbox One podrán descargar de forma gratuita 'Warhammer: End Times - Vermintide'.

El juego cooperativo de acción y disparos en primera persona y combate cuerpo a cuerpo ambientado en los End Times del universo 'Warhammer Fantasy', traslada su acción hasta la asediada ciudad de Ubersreik. Desde aquí, los jugadores seleccionan a un héroe de entre un grupo de cinco con diferentes habilidades y estilos de juego, pues será necesario usar sus cualidades individuales y cooperar, para sobrevivir a la invasión de hordas de Skaven a través de una serie de escenarios que se extienden desde la Torre de Magnus hasta las entrañas del Imperio Subterráneo. La versión para Xbox One incluye el modo de juego 'Last Stand', que supone un nuevo desafío, así como sus dos mapas, donde tocará defenderse horda tras horda de Skavens, en batallas cada vez más difíciles. También incluye 'Sigmar's Blessing', así como el DLC 'Drachenfels', que contiene tres mapas adicionales de aventura fuera de Ubersreik.

'Warhammer: End Times - Vermintide' se podrá descargar durante todo el mes, pero también se podrá incluir en nuestra biblioteca privada 'Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition'. El juego desarrollado por Telltale Games nos invita a salir de aventuras por el tiempo con Marty y Doc. Este título estará disponible a partir del 16 de diciembre.

En relación a Xbox 360, el mes de diciembre también tiene reservados dos grandes videojuegos. El primero es 'Child of Eden', una destacada obra del genial Tetsuya Mizuguchi, que estará disponible para descarga gratuita del 1 al 15 de diciembre.

Por último 'Marlow Briggs and the Mask of Death', nos permitirá vivir una experiencia muy interesante en este 'hack and slash' de aventura que estará disponible del 16 hasta el día de nochevieja.

Recordar que todavía se pueden descargar los 'Games With Gold' gratuitos de este mes, entre los que se incluye 'Deadfall Adventures', 'Trackmania Turbo' y 'Tales from the Borderlands'.



Xbox One - Games with Gold de diciembre de 2017. Vídeo: YouTube



