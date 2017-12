'Rise of the Tomb Kings', próxima expansión de 'Total War: Warhammer II'

´Rise of the Tomb Kings´.

Los jugadores de ´Total War: Warhammer II´ tienen buenas noticias, pues SEGA y Creative Assembly han revelado los contenidos incluidos en su próxima expansión: ´Rise of the Tomb Kings´, que, entre otros elementos, traerá una nueva facción al título. El pack de campaña promete una experiencia completamente nueva con un conjunto de mecánicas de juego inéditas para las razas, objetivos por victoria y elementos tradicionales de las franquicias. En la batalla, los Reyes Funerarios contarán con innumerables unidades de guerreros esqueleto, apoyados por construcciones de piedra como la Tumba Escorpión, Necrosphinx y el colosal Hierotitan.

Según apuntan desde el estudio, ´Rise of the Tomb Kings´ no incluye una campaña de historia suplementaria, en su lugar, como respuesta a los comentarios de los jugadores incluye 2 Señores Legendarios adicionales para un total de cuatro, cada uno con sus propias habilidades, rasgos, misiones, equipamiento de guerra legendario y desafíos circunstanciales. En la campaña de Tomb Kings, los jugadores adoptan el papel de Settra el Imperecedero, Khalida, Khatep y Nagash, el anterior lugarteniente del malévolo Arkhan el Negro.

Creative Assembly ha distribuido un tráiler que anticipa ligeramente el contenido y que se acompaña de la siguiente descripción: "Por los áridos desiertos del otrora orgulloso Nehekhara, legiones de guerreros esqueleto y enormes construcciones aterradoras se alzan entre las arenas para servir a sus maestros eternos, Los Reyes Funerarios, quienes han despertado para reconstruir su glorioso imperio nuevamente". El título está disponible para PC desde el pasado 28 de septiembre de 2017.



'Total War: Warhammer II' - 'Tomb Kings Tráiler. Vídeo: Youtube