Darth Vader se viste de rosa en 'Star Wars: Battlefront II'

Blake Jorgensen, máximo responsable económico de Electronic Arts, descartaba hace unos meses la incorporación de objetos de personalización a 'Star Wars: Battlefront II', ya que no solo violarían el canon impuesto por Disney, además los jugadores probablemente -aseguraba- no estarían dispuestos a jugar con un Darth Vader de color rosa.

"En lo que estamos realmente concentrados y Lucasfilms es extremadamente riguroso es en no violar el canon 'Star Wars'. Es una marca asombrosa que se ha construido a lo largo de muchos, muchos años. Si desarrollaras elementos cosméticos podrías violar el canon. Darth Vader de blanco no tiene mucho sentido. Eso sin mencionar que probablemente no quieras ver a Darth Vader de rosa. Sin ofender al rosa, pero creo que no va bien con el canon", mencionaba el ejecutivo.

Pues bien, ahora, la comunidad de jugadores ha expresado su opinión con un mod para el juego de disparos de DICE. El nombre del mod es 'Darth Vader in Pink' y como indica su propia denominación, se trata de un traje que permite jugar con un Darth Vader de armadura rosa. Como se puede comprobar, se trata de un skin sencillo sin habilidades especiales, ya que simplemente busca reírse de estas restricciones defendidas por la empresa de videojuegos.

Recordar que 'Star Wars: Battlefront II' ha sido uno de los juegos más controvertidos de la temporada a raíz de su modelo de monetización y progresión, más enfocados a los micropagos que a los incentivos propios de la jugabilidad. A las pocas horas de su lanzamiento, EA retiró las microtransacciones, aunque advierten que se está buscando una nueva fórmula para implementarlas. El juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

