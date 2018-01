'This is The Police II', así es lo nuevo de THQ Nordic para PC y consolas

THQ Nordic ha confirmado el desarrollo de ´This is The Police II´, una producción donde se entremezclan los géneros de aventura y la gestión, con nuevas mecánicas de juego incorporada a su exitosa primera entrega, que llegará a finales de este año a PC/Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One incluyendo Xbox One X. La entrega nos llevará hasta Sharpwood, una remota ciudad fronteriza del norte donde sus habitantes conocen a sus vecinos por su nombre y son fieles a sus tradiciones, no importan lo salvajes que éstas sean. Contrabandistas, pandilleros y populistas han hecho de esta ciudad su propio hogar.

Es un gran trabajo para el nuevo sheriff, Lilly Reed, que tendrá que mantener el orden incluso a pesar de que sus subordinados son hombres groseros poco acostumbrados a recibir órdenes de una joven. Pero todo cambia cuando un misterioso extranjero, que se hace llamar Warren Nash, aparece en la ciudad.

Al igual que la primera entrega, ´This Is the Police 2´ es una mezcla de los géneros de aventura y de gestión y, esta vez, según apuntan desde la propia desarrolladora, cuenta con mecánicas de juego inesperadas que fortalecerán tanto la parte estratégica como la táctica del juego. No será suficiente con controlar el equipamiento de tus policías y tener en cuentas sus habilidades individuales. Cada desafío, requiere la actuación directa del jugador y el resultado dependerá de cada decisión que realices. Para conocer un poco más sobre la obra, puedes echar un vistazo al tráiler de presentación.

This Is the Police 2 'Cold-Blooded Attitude' Trailer