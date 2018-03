'El planeta de los Simios', en realidad virtual

Imagen promocional de ´Crisis on the Planet of the Apes VR´.

20th Century Fox ha confirmado que su icónica franquicia de películas 'El planeta de los Simios', recibiría un juego de realidad virtual que se lanzará bajo el nombre 'Crisis on the Planet of the Apes VR'. Según la compañía, el juego se lanzará el próximo 3 de abril para HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR.

La trama se sitúa entre las películas 'El origen del planeta de los simios' y 'El amanecer del planeta de los simios', e invitará a los jugadores a experimentar el mundo del universo de la franquicia desde la perspectiva de un simio cautivo de los humanos que debe escapar de unas instalaciones de investigación con ayuda de otros primates como Bone y Spear.

El juego en primera persona nos pondrá en la piel del Specimen 139, un simio con inteligencia superior capturado por militares. Será importante conocer las características del personaje, pues contará con habilidades sobrehumanas, como la posibilidad de trepar paredes y evitar obstáculos a gran velocidad.

Además de ser el primer juego de realidad virtual para la franquicia 'Crisis on the Planet of the Apes', también será el primer juego completo de realidad virtual desarrollado por Foxnext VR Studio, una filial de la división de contenido digital de 20th Century Fox dedicada a crear experiencias de realidad virtual, pues anteriormente han explorado con éxito varios proyectos en la promoción de sus franquicias desde 2016 con 'The Martian VR Experience'.

"La realidad virtual siempre ha prometido la posibilidad de unir la narración cinematográfica de una película y la interactividad profundamente inmersiva de los juegos. 'Crisis on the Planet of the Apes VR' lleva este potencial al próximo nivel", comentaba Brendan Handler, vicepresidente senior y gerente general de FoxNext VR Studio en un comunicado. "Nos propusimos darle al protagonista un papel principal en este oscuro mundo del planeta de los simios: sentir la fuerza, el poder y el movimiento de los simios mientras lucha por su seguridad".

A continuación, puedes ver el primer teaser de 'Crisis on the Planet of the Apes', que muestra cómo el simio recarga su rifle de asalto, dispara a helicópteros e incluso salta discretamente para golpear a un enemigo. A juzgar por sus primeras imágenes, la obra también parece tener un tono más oscuro que las películas.



'Crisis on the Planet of the Apes VR' - Tráiler. Vídeo: YouTube

