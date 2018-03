'The Division 2': Ubisoft confirma por fin su desarrollo

Julian Gerighty, director creativo de Massive Entertainment, ha sido el encargado de confirmar el desarrollo de 'Tom Clancy's The Division 2', la secuela del título de acción. Por el momento no se ha desvelado mucha información al respecto, más allá de confirmarse que la entrega contará con la participación de Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest y Ubisoft Shanghai y hará uso de una versión actualizada del motor Snowdrop Engine.



"Desde el lanzamiento de The Division hace 2 años, nunca hemos dejado de esforzarnos por hacer que el juego sea aún mejor. Sin embargo, esto sólo ha sido el capítulo inicial de una saga mucho más grande, pero más importante aún, vamos a aprovechar al máximo todo lo que hemos aprendido durante los dos últimos años para incorporarlo a esta secuela y asegurarnos de hacerlo lo mejor posible", apuntaba Gerighty.



Coincidiendo con el anuncio del desarrollo de la nueva entrega, el creativo ha aprovechado para confirmar dos nuevas actualizaciones para 'The Division', compuestas por nuevos eventos globales y misiones de dificultad legendaria, así como una actualización para Xbox One X que llevará el título a 4K 1080p en la plataforma de Microsoft. Habrá que estar atentos al próximo E3 2018 de Los Angeles para conocer todos los detalles del proyecto.







¡Agentes, estamos encantados de anunciar que estamos trabajando en Tom Clancy´s The Division 2!?? Para más información permaneced atentos al E3 del 2018 pic.twitter.com/hdMemBKAFh — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) 8 de marzo de 2018

