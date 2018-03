'Vasara HD Collection': primer teaser y detalles

Buenas noticias para los amantes de los shoot 'em up, porque 'Vasara', la serie que se estrenaba en arcades a principios de siglo de la mano de Visco Corporation, ha confirmado un paquete para ordenadores y consolas llamado 'Vasara HD Collection' con las remasterizaciones de las dos primeras entregas de la frenética franquicia de disparos, cuyos derechos recayeron recientemente en QUByte Interactive, impulsores del volumen. Todavía no se ha anunciado el modelo de consolas al que va destinado la obra, pero se ha confirmado que no debutará hasta comienzos de 2019.

Si no tienes referencias sobre la serie, 'Vasara' se desarrolla en pleno auge de una crisis política en el año 1600 A.D. Hideyoshi Hashiba, actual gobernante de Japón muere, algo que impulsa a Ieyasu Tokugawa a tomar el control del país de cualquier modo posible. Los tres protagonistas de la serie tratarán de evitar que Tokugawa se proclame máxima autoridad de la isla. De este modo, habrá que ir superando oleadas de naves enemigas repartidas en niveles.

Para ello se emplea un sistema de dos botones para atacar: el primero con munición regular y un segundo para desplegar bombas que destruyen pequeños enemigos y dañan a los más grandes.

Cada personaje también tiene un ataque cuerpo a cuerpo que no solo daña a un enemigo, sino que también desvía cualquier bala. El tercer método de ataque usa un medidor llamado 'Vasara'.

Una vez que el medidor está lleno, se libera una versión más potente del ataque cuerpo a cuerpo que causa grandes daños. El medidor se repone recogiendo objetos arrojados por los enemigos, como joyas rojas.

Por nuestra parte, tan solo queda presentarte el primer teaser y esperar que QUByte Interactive amplíe más detalles sobre el título.

'Vasara HD Collection' - Tráiler. Vídeo: Youtube