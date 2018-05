Así es el salvaje mundo posapocalíptico de 'RAGE 2'

Puntual a la cita, el equipo de id Software y Avalanche Studios han desvelado los primeros detalles de ´RAGE 2´. El título de rabioso corte Steampunk estará disponible el 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC, y nos invitará a conocer la historia de Walker, el último Ranger de Vineland en su lucha por sobrevivir al caos que impera en la distopía que le vio nacer. Con la ayuda de un gran arsenal de armas, vehículos y extraños poderes, el protagonista iniciará su viaje con un objetivo: acabar con la tiranía de la Autoridad.

El título se enmarcará décadas después de que un asteroide impactara contra la Tierra. La mayor parte del planeta se ha convertido en un territorio salvaje, donde diversas facciones se disputan el control de sus recursos. Y aunque han surgido pequeñas civilizaciones dispuestas a reivindicar su espacio en el mundo, la frágil paz que han establecido podría desaparecer.

´RAGE 2´ nos invitará a explorar desde pantanos y junglas con enemigos que acechan en la maleza hasta desiertos en los que hacer autostop puede tener consecuencias mortales. Como se puede comprobar en el video, el mundo de ´RAGE´ es de todo menos acogedor. Por si las bandas y los mutantes no fueran suficiente, Walker también tendrá que plantar cara a la Autoridad, un grupo de enemigos que aquellos que hayan disfrutado de la primera entrega reconocerán de inmediato.

Como no podía ser de otra manera el protagonista contará con una amplia selección de armas y artilugios para defender el Yermo, aunque su arsenal no se limitará a los típicos cachivaches que puede mejorar. Gracias a su sangre de superviviente de las arcas, Walker tendrá la capacidad de utilizar los poderes especiales de nanotritos, con los que obtendrá habilidades únicas con las que enfrentarse ante sus adversarios. Por el momento no se han ofrecido más detalles de la entrega, desde la desarrolladora nos emplazan a la conferencia de prensa de Bethesda del E3 2018, que recordamos tendrá lugar el 11 de junio a las 3:30 (horario peninsular). Mientras tanto, puedes echar un vistazo al primer gameplay

