Primeros detalles y materiales de 'Call of Duty: Black Ops 4'

Llegó el día, y como estaba previsto Activision y Treyarch han revelado los pormenores de ´Call of Duty: Black Ops 4´. Tal y como sugerían las últimas filtraciones el juego no tendrá campaña, pero lo suplirá con un modo Battle Royale llamado Blackout del cual se han ofrecido los primeros datos. Algo que no ha variado es su vertiente multijugador, la entrega destila el aroma que surge cuando se combinan los ingredientes necesarios para mantener a los seguidores más ávidos de la franquicia dentro del barco. En todo caso parece que es hora de ponerse firmes, porque ´Black Ops´ regresa el 12 de octubre con la promesa de ofrecer una experiencia de combate completa, intensa y sólida.

Por lo que hemos podido comprobar, ´Black Ops 4´ sube el listón con un modo multijugador que está llamado a aumentar el juego táctico y las posibilidades, además de ofrecer la mayor oferta de Zombis, con tres experiencias completas en el momento de su lanzamiento, y el mencionado ´Blackout´, un Battle Royale multitudinario con personajes y ubicaciones recogidos de los cuatro títulos de la serie desarrollada por Treyarch. Durante la presentación del juego, los desarrolladores han defendido que ´Call of Duty: Black Ops 4´ es la entrega más grande jamás creada en la saga. Incluirá nuevos niveles de personalización y jugabilidad más táctica, además de nuevas armas, mapas y modos de juego. Con la entrega también regresa el sistema Pick 10, además de una serie de innovaciones en el control de armas, ritmo de combate, regeneración de la salud y movimientos del jugador. Al parecer, ´Black Ops 4´ se ha diseñado para ofrecer un modo multijugador más profundo. Para ello presenta una combinación de Especialistas nuevos y recurrentes, cada uno con sus propias armas, equipos y estilos de juego.

Celebrando el décimo aniversario del contenido original, ´Call of Duty Zombies´ presentará un modo completamente nuevo y que, a priori, supone la mayor oferta desde el lanzamiento de la franquicia, con tres modalidades Zombies: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead. El modo narrará nuevas historias con personajes inéditos y un enemigo que también se estrena en la serie. También incluye el sistema de juego más personalizable hasta la fecha, nuevas opciones para crear y completar desafíos de la comunidad, así como sistemas sociales diseñados para conectar jugadores. La modalidad reintroduce niveles de dificultad y un tutorial de juego para que los novatos puedan conocer los secretos del universo Zombi. Además, cuenta con Zombie Rush, un nuevo modo que presenta nuevos desafíos para los veteranos, al tiempo que ofrece un nuevo ritmo para los recién llegados.

Paralelo a la presentación de los modos multijugador y Zombis, el equipo también ha mostrado ´Blackout´: una nueva experiencia Battle Royale que combina el modo de combate rápido, con niveles de supervivencia en escenarios de la serie reimaginados a gran escala. Contará con el mapa más grande jamás creado en ´Call of Duty´ - 1.500 veces más grande que Nuketown. ´Blackout´ nos empujará a enfrentamientos contra otros usuarios mientras jugamos como personajes clásicos de la serie. Solo o en equipo, se podrá participar en diversos combates con vehículos terrestres, aéreos y marítimos, en un espacio inédito. Para la versión de ordenador Treyarch está desarrollando el juego en colaboración con Beenox. Contará con resolución 4K y HDR, soporte para monitores ultra panorámicos y la capacidad de personalizar la calidad, rendimiento y gráficos para hardware específico. Además, se podrá elegir entre opciones predeterminadas de controles, incluyendo zurdos, o personalizar completamente los controles de teclado y ratón según preferencias. Por último, se ha anunciado que el juego ofrecerá una fase de beta privada, aunque no se han concretado fechas para su desarrollo. El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4 está programado para el 12 de octubre en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC.

"Black Ops 4 ofrece a nuestra comunidad más formas de divertirse con sus amigos que cualquier otro proyecto que Treyarch haya creado, y presenta innovaciones significativas en cada elemento del juego, incluyendo un nivel táctico multijugador basado en equipos, el mayor despliegue de Zombies hasta la fecha y Blackout, donde el mapa más grande en la historia de la franquicia se funde con el universo Black Ops", ha mencionado Rob Kostich, vicepresidente ejecutivo y Director General de Call of Duty. "Más de 200 millones de jugadores han llamado hogar a Black Ops, registrando un total de más de 15 mil millones de horas de juego. Esta comunidad tan increíble ha inspirado al equipo de desarrollo a llevar su innovador diseño de juego a límites insospechados."