Joan C. Martín pone en marcha la XIX edición del Máster Tastavins

Avla Vinícola acaba de abrir el plazo de inscripción para matricularse en el conocido popularmente como «Máster Tastavins», un curso especializado en conocimiento vitivinícola dirigido por el enólogo y escritor valenciano Joan C. Martín que alcanza con esta su decimonovena promoción y que se desarrollará durante treinta y tres jornadas teórico-prácticas, completando un total de 119 horas lectivas

Las sesiones teóricas, impartidas por un elenco de profesionales de la talla de Manuela Romeralo, John Maher, Nuria Martí, Fernando Medina, Andrea Gabrieli, Óscar Priego, Jordi Ballester o el propio Joan C. Martín, se celebrarán los sábados por la mañana en las instalaciones de El Corte Inglés de la Avenida de Francia de Valencia. Por lo que respecta a las sesiones prácticas, los alumnos se desplazarán durante el curso a las instalaciones de Pago Casa Gran (DOP Valencia), Vilarrevinum (DOP Utiel-Requena), Dominio de la Vega (DO Cava y DOP Utiel-Requena), Sierra Salinas (DOP Alicante) y Mas de Sella (Alicante) entre otras.

Entre las materias impartidas se repasarán aspectos vinculados con la viticultura (ampelografía, poda, tipologías de cultivo, varietales y tipos de terreno) y la enología (sistemas de vinificación, crianza de vinos, etc.). Las catas de vino serán también una constante en cada una de las clases, con un total de 110 referencias procedentes de Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, California, Chile, Israel, Líbano, Georgia, Anatolia y Creta. Este año, como novedad, los alumnos tendrán la oportunidad de elaborar un vino con uvas de la variedad Syrah que será madurado en barrica de roble francés Allier. Los inscritos recibirán un amplio material pedagógico con todos los contenidos de las materias desarrolladas durante el curso.

La XIX promoción del «Máster Tastavins» comenzará el próximo 4 de marzo en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés Avenida de Francia y se prolongará hasta el 5 de febrero de 2018 con una clase sobre los vinos de Madeira impartida por Bárbara Rubina.

Para obtener más información sobre este curso formativo y formalizar la matrícula se puede llamar al teléfono 669 351 407.