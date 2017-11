La formación en materia de vinos se consolida en Valencia

Que el mundo del vino interesa cada vez a más gente es una evidencia. Cualquier cena, reunión gastronómica o momento de ocio está relacionado al vino y los consumidores muestran cada vez más interés por el ritual existente alrededor de esta bebida. Ese afán por saber también obliga a los profesionales (sumilleres, jefes de sala, pero también vendedores, comerciales o distribuidores) a mejorar su formación para satisfacer todas las dudas que puedan surgir al respecto.

Al margen de los cursos de cata y ciclos formativos que ofrecen las diferentes denominaciones de origen locales, la Comunitat Valenciana estaba huérfana de programas que permitiesen formarse en materia de vinos a profesionales y aficionados. Desde hace unos meses todo ha cambiado y dos empresas localizadas en València (The Wine Place y More Than Wines) se han lanzado a impartir cursos avalados por WSET (Wine&Spirit Education Trust), siglas conocidas en todo el mundo (sobre todo entre los anglosajones) que en España comienzan a ser habituales entre aquellos profesionales y aficionados relacionados de un modo u otro con el sector. El ciclo formativo WSET se compone de tres niveles y es la antesala en el para formarse como «Master of Wine», titulo que reciben aquellas personas a nivel mundial que superan un complejo y largo proceso de formación.

Para conocer en primera persona como son estos cursos hemos tenido la oportunidad de participar en uno de los programas de Nivel 1 impartidos por Marc O´Neill (The Wine Place) en las instalaciones de Voravins –aunque la empresa también comenzará a impartirlos en la sede del Consejo Regulador de la DOP Valencia–. Se trata de un curso de ocho horas lectivas con una parte teórica, otra de cata de vinos de todo el mundo y un examen tipo test para evaluar los conocimientos obtenidos. Los principales varietales y sus zonas naturales, el correcto servicio del vino y los principios básicos del maridaje son algunos de los aspectos que trata este primer nivel.

Superado el bloque básico la formación continúa con el Nivel 2, en este caso superando las veinte horas de clase, con un mayor número de vinos catados (alrededor de 40) y, al igual que en el primer caso, con un examen final tipo test. El nivel 3 se desarrolla durante unas 40 horas, alternando teoría y práctica. en este caso el examen final se divide en tres partes: una prueba tipo test, otra en la que el alumno debe desarrollar diversas preguntas y una cata ciega en la que los alumnos deben describir dos vinos.

Sin duda, un camino perfecto para mejorar la formación en materia de vinos tanto si se es aficionado como profesional del sector.