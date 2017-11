Serranía de Ronda: entendimiento con las francesas

Los vinos de Ronda se benefician de tres elementos esenciales: una elevada altitud, un suelo de arcilla y material calizo que posibilita que el viñedo disponga de humedad incluso en épocas de sequía y la influencia de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, que garantiza una gran amplitud térmica. Esta conjunción, junto con las prácticas vitivinícolas tradicionales, da como resultado vinos con buena acidez, complejidad y marcada personalidad.

Queremos acercarnos hoy un poco más a la subzona de la Serranía de Ronda, en la DO Sierras de Málaga, dentro del conjunto ¿administrativo? que configura la trinidad de denominaciones de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. A finales del pasado siglo XX resurgió de forma notable la vitivinicultura en las Sierras de Málaga, lo que llevó (como suele ser habitual, por otro lado) a que el mercado empezara a reconocer la calidad de sus elaborados. De ahí nació la necesidad de amparar y proteger un origen específico para vinos que, a diferencia de la DO Málaga, se caracterizan por ser vinos secos, en lugar de vinos de licor y naturalmente dulces. Dentro de Sierras de Málaga se ampara la producción procedente de los municipios ya incluidos en la DO Málaga. No obstante, merece la pena dedicarle un capítulo aparte a la subzona de la Serranía de Ronda (Arriate, Atajate, Benadalid, Gaucín y Ronda).

Los vinos de Ronda se beneficia, de tres elementos esenciales: una elevada altitud (con viñedos situados entre los 750 y los 1.000 metros); un suelo mayoritariamente de arcilla y material calizo, que posibilita que el viñedo disponga de humedad incluso en épocas de sequía (retiene y regula el acceso de las raíces a la humedad de las precipitaciones primaverales); y la influencia de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, que garantiza una gran amplitud térmica (diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas), clave para una correcta maduración de la uva, y estaciones bien definidas. Esta conjunción, junto con las prácticas vitivinícolas tradicionales, da como resultado vinos con buena acidez, complejidad y marcada personalidad.

Es sorprendente el atractivo que está generando la Serranía de Ronda entre las nuevas generaciones de enólogos, españoles y foráneos, convencidos del potencial enológico de esta zona, en la que es posible encontrar gran variedad de microclimas y suelos diferentes, desde los pies del Tajo de Ronda (el desfiladero excavado por el Guadalevín sobre el que se sitúa la ciudad rondeña) a unos 700 m de altitud, a las faldas de la Sierra de las Nieves (Parque Natural y Reserva de la Biosfera) a unos 850 m, o viñedos que enraízan directamente sobre la «roca madre», a parcelas extremas rozando los 1.000 metros de altura.

El resurgir de la viticultura actual en la zona coincidió con el boom de la reconversión varietal incentivada por Europa y, aquí, la aclimatación de aquellas variedades malentendidas entonces como «mejorantes» alcanza cotas de excelencia. Junto a las autóctonas Pero Ximén (Pedro Ximénez), Moscatel de Alejandría, Moscatel Morisco (Moscatel de Grano Menudo), Lairén o Doradilla, funcionan otras como Chardonnay, Sauvignon Blanc... Pero nos centraremos hoy en los tintos, en los que además de las oriundas Romé y Tintilla (tienen también una curiosa Moscatel Negra), llegaron hace unas décadas la entonces omnipresente Tempranillo, la Monastrell y la Garnacha (incluso algo de Graciano), pero también una cohorte de cepas galas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Pinot Noir y Petit Verdot.

Aunque se pueden encontrar verdaderas joyas monovarietales (no hay que perderse los Petit Verdot y los Syrah rondeños), merece la pena descubrir el arte de los bodegueros de «igualar», que es como se conoce en Málaga al proceso de ensamblar los diferentes vinos obtenidos de las diversas variedades. De entre las citadas, destacamos los resultados obtenidos con Petit Verdot y Syrah, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir, que se benefician sobremanera de las condiciones de la Serranía de Ronda y también del origen europeo de no pocos elaboradores.

En copa encontramos Cabernet y Merlot igualados con Graciano; Petit Verdot ensamblados con Garnacha€ y «parejas de baile» más convencionales en zonas como Burdeos o en Chateauneuf-du-Pape€ que en Ronda adquieren un carácter más potente que en otras latitudes, sin perder elegancia, con una nariz muy pegada al suelo, mucha fruta y con un punto de maduración excelente. Posiblemente, el mejor entendimiento entre variedades francesas y terruño español, en una de las zonas que con mayor virulencia padeció la invasión francesa en el siglo XIX. ¿Cosa del karma?