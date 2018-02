Chimo Bayo ya tiene su 'technovino': 'Hu-Ha'

El concepto de 'techno -tinto' se va a situar en boca de los amantes del vino gracias a la nueva creación de Bodegas Arráez. Los bodegueros de la Font de la Figuera, creadores de algunos productos muy reconocidos como 'Malavida', lanzan un vino tinto inspirado en la música del conocido disc-jockey de la ´ruta del bakalao´ Chimo Bayo.

Para bautizar el caldo, la bodega de les Terres dels Alforins ha elegido el nombre de 'Hu-ha', el célebre grito de guerra del DJ en la canción 'Así me gusta a mí', su gran 'hit'.

De hecho, la simbiosis con la música de Bayo es tal que en la etiqueta de la botella , de amarillo fluorescente, se puede leer: "Nuestra uva bobal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo. Solo así se puede conseguir que en la boca se produzca un ligero chiquitán chiquiti tan tan tan, que tun bam bam que tun bam que tepe tepe tam pan pan que tun bam que pem".

El vino aún no está ni siquiera disponible en la web de Bodegas Arráez pero ya ha causado impacto en las redes sociales. Arráez se distingue por una variedad de vinos y cavas con nombres rompedores -Malavida, Vivir sin Dormir, Cava Sutra, Vividor, Bala Perdida- con una importante imagen de marca.