La fórmula del equilibrio

La subzona de O Rosal es una de las cinco de que se compone en la actualidad la DOP Rías Baixas. Ubicada junto a la desembocadura del rio Miño es donde mejor maduran las uvas en Galicia debido a un privilegiado microclima que dispone de más horas de sol y menos pluviometría. Este es un territorio de laderas suaves junto a lugares de orografía escarpada que conforman el paisaje galaico más bucólico y lleno de magia. En la comarca del bajo Miño encontramos una ruta indispensable para el viajero que marcha por estos lares. Se trata de los ´Muiños do Folón e do Picón´, sesenta molinos ubicados en cascada en la ladera del monte Campo do Couto, donde también se encuentra el Castro de Santa Trega (Santa Tecla). El más antiguo de ellos data del año 1702 y funcionaban a partir de la fuerza motriz del río para hacer harina de maíz, de centeno y algo de trigo.

A muy poca distancia, próximas a la ribera del Miño, se extienden las treinta y ocho hectáreas de viñedo de Bodegas Santiago Ruiz, dividido en diecinueve parcelas en orientación sur que trabajan con métodos sostenibles, en los que fomentan la biodiversidad. Tras la entrada en la sociedad por parte del grupo Sogrape, líder vinícola en Portugal, la bodega continúa fiel a sus orígenes con la participación de Rosa Ruiz, hija del fundador de la empresa en el término municipal de Tabagón, en la provincia de Pontevedra. Santiago Ruiz fue un personaje singular quien, a sus 70 años y una vez jubilado de su actividad relacionada con la maquinaria y seguros navales, retomó la tradición familiar de bodeguero y se convirtió en pionero de los nuevos vinos gallegos al incorporar el uso del frío y depósitos de acero inoxidable en la bodega que abrió en 1984.

Comenzaron elaborando un solo vino que enseguida se convirtió en sinónimo de calidad. En la actualidad su hija menor, Rosa Ruiz, da nombre a su etiqueta más reciente, un monovarietal de Albariño de la parcela de apenas una hectárea que hay junto a la bodega antigua, con las cepas más viejas. El de 2017 es de aroma intenso a manzanas verdes, fruta tropical (mango, papaya) y notas cítricas. Tiene una gran boca, es sedoso, fresco, con volumen, al que le sentará bien el paso del tiempo. Pero el vino emblemático de la bodega lleva el patrón originario, una parte principal de Albariño (76%), completado con las varietales minoritarias que son tradicionales del Rosal, Loureiro, Treixadura, Godello y Caíño Blanco, para hacer un vino fresco y redondo. El Santiago Ruiz de 2017 es de color amarillo pajizo con reflejos verdosos, de aroma intenso, a frutas blancas, de hueso y tropicales, con recuerdos herbáceos y matiz mineral. Con gran paladar, fresco goloso y con cierto cuerpo. Un ensamblaje que da complejidad y gran equilibrio, no es casual que sean las varietales históricas de esa zona.