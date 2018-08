Detox postvacacional

No se equivocaban Los Rodríguez al cantar una de sus canciones más emblemáticas: ¡Hace calor! El mes de julio dio el pistoletazo de salida a las tan ansiadas vacaciones y con él, las altas temperaturas. Este verano, tras la ola de calor que elevó el valor de los termómetros por encima de los 40 grados y que dejó noches tropicales de más de 25 grados, cualquier sombra se convierte en el mejor refugio.

Las clásicas tapas que acompañan a bebidas refrescantes en cualquier terraza o chiringuito en la orilla de una playa o alrededor de una mesa con amigos parecen ser la mejor alternativa para combatir el bochorno sin renunciar al tiempo de ocio. Pero, ¿dónde van a parar los excesos de todos esos aperitivos y copas?

Tras el verano, llega la vuelta al trabajo y a los remordimientos. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) estima en un promedio de tres kilos el peso que se aumenta tras la época estival. Una cifra que convierte al mes de septiembre en un mes de dietas, con milagro o sin él. No se engañen, no hay truco, pero sí una infinidad muy sabrosa de alternativas.

Y es que, para obtener un nivel de vida saludable, tan solo hay que cambiar algunos hábitos alimentarios e introducir el ejercicio físico. Según datos del grupo Forus, septiembre es el mes del año en el que más personas se apuntan al gimnasio, hasta un 30 %.

Comer fresco y de temporada planificando y cocinando las comidas y cambiar los productos procesados por alimentos naturales, así como beber agua para mantenerse hidratado, son apuestas seguras.

De este modo, calabacines, pepinos, sardinas y nectarinas no pueden faltar en sus neveras.

Los alimentos de temporada son económicos, sostenibles, contienen más nutrientes y su sabor se potencia al cultivarse en un clima propicio que les permite completar su ciclo natural. Además, esto los hace más ecológicos, pues la cantidad de residuos químicos, tales como los fertilizantes o plaguicidas artificiales, se reduce.



«Verde, que te quiero verde»

El pepino es una de las verduras que más propiedades presenta, ya que cuenta con pocas calorías, neutraliza la acidez gástrica y es rico en fibra. Además, puede combinarse con tomates, que contienen propiedades antioxidantes, en un rico gazpacho. El efecto refrescante del calabacín es perfecto en días calurosos y reduce el nivel de colesterol. Crudo o cocinado, la luteína y zeaxantina que posee fortalece los ojos. Los pimientos son ricos en potasio y vitamina C. Los verdes reducen los síntomas del resfriado, mientras que los amarillos son considerados analgésicos y óptimos para el sistema inmunológico. Por último, los rojos disminuyen el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, así como la formación de coágulos de sangre.



Frutas de la pasión

El melocotón mejora la calidad de la piel y de la vista, contiene caroteno y tiene poder laxante, como las ciruelas. Dulces y jugosas, las múltiples vitaminas de esta fruta son grandes aliadas contra el envejecimiento. El aguacate reduce el considerado «colesterol malo» debido a su grasa monoinsaturada saludable. Los arándanos ayudan a prevenir la cistitis y la sandía, con un 95 % de agua, es muy hidratante.



¿Carne o pescado?

Sardinas, bonito del Norte, mejillones o anchoas y todos los de temporada. Estos alimentos contienen ácidos grasos omega 3 que reducen el colesterol. Por otro lado, carne como la del conejo por la poca grasa que presenta, así como la del pavo o el pollo, pueden ser una alternativa sabrosa y saludable para darle jaque mate a los excesos del verano.



Cuídese tras el verano

Para el pelo seco y las puntas quemadas tras la exposición al sol, beber en ayunas zumos de limón con una cucharada de lecitina es revitalizante. Por otro lado, el estrés por la vuelta a la rutina puede ser más llevadero tomando chocolate negro, capaz de estimular la circulación sanguínea del cerebro.

Si tras el verano también se acaba el amor, no se lo piense. Los melocotones y las uvas promueven la salud del corazón al prevenir ataques cardíacos y si usted no concibe la época estival sin un buen bronceado, los melones no pueden faltar en su lista de la compra. Junto a la sandía, estas dos frutas contribuyen a la hidratación y depuración de la piel debido al gran porcentaje de agua que poseen.

Del mismo modo, las propiedades diuréticas de las manzanas ayudan a estimular funciones renales y a limpiar los riñones tras los cócteles en los chiringuitos.