Iris Lezcano: "Disfruto viendo cómo reacciona la gente"

Estás en Ibiza pero no precisamente descansando...

Llevo tres meses trabajando en Ibiza como maestra de ceremonias de un espectáculo gastronómico en el restaurante más caro del mundo, Sublimotion. ¡El precio por comensal es de 1650 euros! Se trata un concepto muy innovador donde cada noche, doce únicos comensales, degustan diferentes platos de prestigiosos chefs mientras disfrutan de un viaje multisensorial sin moverse de la sala. En el casting, que fue en Madrid, había varias personas del equipo de Paco Roncero, el chef anfitrión. Estaban todos alrededor de una mesa y tuve que ponerme frente a ellos y presentar el show en inglés (la mayoría de las veces, los comensales son extranjeros) y después en español. Además, me pidieron que cantara. Me explicaron con detalle en qué consistía el proyecto y que éste era su quinto año. Me pareció una idea muy original, algo que nunca había oído. A la semana siguiente, ya estaba en Ibiza para empezar los ensayos.

Con la gente que estás conociendo y la experiencia, casi, casi, son unas vacaciones pagadas.

Está siendo una experiencia inolvidable, llena de anécdotas. Una noche vino al restaurante Christina Aguilera y durante la escena del Cabaret, en la que tengo que cantar y bailar sobre la mesa, ella me grababa con su móvil. Me pareció todo muy surrealista. Disfruto viendo las reacciones de los invitados, sus caras de sorpresa y de ilusión durante el show, que combina magia, con realidad virtual, un viaje a un mercado tailandés, un picnic en Central Park... Es un trabajo muy gratificante y divertido porque les guío durante la experiencia. Además, tengo las mañanas libres para disfrutar de las calas de Ibiza, que son maravillosas.

Al margen de esto, ¿qué tal el verano?

Está siendo un verano diferente y muy enriquecedor. Ibiza es una isla mágica y es imposible aburrirse aquí, además, tengo muchas visitas. Este fin de semana viene mi familia, ¡tengo muchas ganas de verles! Sólo me queda un mes en la isla y se me ha pasado volando.

¿Has hecho o tienes previsto hacer algún viaje?

Me han regalado un viaje en barco al norte de África, así que puede que este sea mi próximo destino. También tengo ganas de ir a Argentina.

Si te dieran un día libre, ¿qué harías?

Seguramente iría a ver atardecer a alguna cala. Me han dicho que los domingos en la playa de Benirràs tocan música en directo y todavía no he ido. Otra opción es ir a pasar el día a Formentera.

Dime un sabor, un color y una prenda que te recuerde a algo.

La sopa de fideos me recuerda a mi iaia Lucía; el azul a las ventanas de nuestra casa de campo, en Aldaia; y una prenda... una camisa de flores muy chillona que compré para una fiesta de disfraces en Londres. Se la dejaba a mi amiga Sara a modo de pijama cuando se quedaba en casa a dormir y me recuerda a ella.

¿Eres de las que, cuando le llaman o wasapean al de al lado, miras de reojo el móvil para ver quién es?

¡Ja ja ! Mirar de reojo, no. Pero si siento mucha curiosidad, pregunto.

¿De quién te gustaría recibir una llamada?

De Almodóvar, de amigas que viven lejos y hace mucho que no veo, de mis sobrinos , de cualquier persona a la que quiero.

¿Enloquecerías si perdieras el móvil?

Probablemente, ¡sobre todo porque éste lo tengo desde ayer!

¿Cómo te desenvuelves con la chapucillas caseras?

Bueno, con unas instrucciones y mucha paciencia, podría defenderme. Pero la verdad es que suelo pedir ayuda...

¿Cómo se te presenta el invierno?

Es una incógnita y voy improvisando bastante según las circunstancias y las propuestas laborales. Supongo que estaré entre València y Madrid. Además, me gustaría mucho crear algún proyecto propio. Esta isla me está inspirando.