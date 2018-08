Proposta atrevida al Festival Rock d'Alaquàs

Demà comença amb molta gana, ràbia i decibels el mes de setembre a Alaquàs. Concretament al Parc de la Sequieta a partir de les 21:30 tindrà lloc el FRA, acrònim del Festival Rock d´Alaquàs. Ja són 24 edicions d´aquest festival gratuït, que comptarà amb un cartell excepcional, original i atrevit. Bandes consagrades a nivell estatal i espai per grups emergents i nous projectes valencians.

Els caps de cartell són Corizonas, fusió de rock surfer i country, fruït de la unió de les bandes Coronas i Arizona Baby en 2010. El trio madrileny Sexy Zebras arriben amb el seu rock salvatge descamisat, un grup dels que diuen es convertirà en icona.

Pel que fa als grups valencians, trobem a Corazones Eléctricos. Trio de rock que ha escollit 2018 per presentar el seu últim disc per les principals ciutats de l´Estat. Un altre trio musical i també valencià són Aullido Atómico. S´autodefineixen com banda de Trash&Roll i venen d´actuar per grans sales i festivals estatals i ciutats europees. Per acabar el repàs, Leya & The Gentlemen obriran el festival com a guanyadors del concurs pre-Fra. Una jove banda caracteritzada per la seua combinació d´estils folk i soul. Com no podia ser d´altra manera el FRA també comptarà amb un Punt Violeta.

A més hi haurà un escenari «remember» amb un DJ punxant temes dels 80, a banda de zona de descans i food trucks.