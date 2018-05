L'alumnat del CEIP Pràctiques de València porta el seu art a l'Ivam

Les XXI Jornades Culturals del CEIP Pràctiques de València s'han enfocat a la pintura. Estes compleixen un creixent interès en diferents aspectes de la nostra societat: l'educació de qualitat, la tolerància, la diversitat, l'escola pública, l'alumnat i el futur. Este curs, hem desenvolupat, com sempre, mitjançant el claustre docent, tallers, projeccions documentals sobre el treball d'artistes, tallers sobre convivència i art. De manera extraordinària, la cloenda de les jornades fou realitzada mitjançant una intervenció artística proposada pel departament de didàctica de l'IVAM i el nostre col·legi CEIP Pràctiques: «Ix, artista!». Una intervenció al pati, que ens planteja el concepte de traure a l'exterior, per les finestres de l'escola, en llargues garlandes de colors, tots aquells sentiments, desitjos i il·lusions. Les obres del nostre alumnat foren transportades per ells mateixos, amb molta participació de les famílies, pel llit del riu,a peu, realitzant una jornada de convivència molt enriquidora. L'obra va quedar exposada a l'esplanada de l'IVAM (dues fotos de dalt). ceip Pràctiques valència