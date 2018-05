Muro d'Alcoi organitza un ampli recull d'activitats en la XXIII Festa del Llibre

Ziga-zaga@Llig és el títol genèric amb el qual han batejat, des de la Biblioteca de Muro d'Alcoi, la XXIII Festa del Llibre que se celebrarà entre el 6 i el 16 de juny en diversos punts de la localitat.

Entre les activitats programades per a la XXIII Festa del Llibre de Muro, destaca l'animació lectora «La bíblio», que s'hi celebrarà el 8 de juny a les 10.15 h al Parc del Batà a càrrec de la contacontes Tània Muñoz. Ella interpretarà la Geografia màgica per al segon cicle de Primària dels CEIP El Bracal i Montaner. Mentre que el dimecres 13 de juny arribarà el torn de la companyia Contra3 Teatre, al mateix lloc i hora, que s'adreçarà al tercer cicle de Pri mària amb la història de Malala, contes per a la igualtat.

Paral·lelament s'instal·laran cinc exposicions a Muro d'Alcoi que s'inauguraran el divendres 8 de juny. Aquestes són «Paraules pintades: mostra d'art als balcons III», que s'ubicarà a la Vileta de Muro; «Musas y guerreras», que romandrà instal·lada a l'Espai d'Art Arpella-Arxiu fins al 17 de juny, com les quatre restants; «L'arbre de les dones», a l'IES Serra Mariola; «Zona Zero», que es podrà visitar a l'ajuntament, la biblioteca i el mercat municipal, i «Passeig per les tècniques», que estarà a la sala de conferències de la biblioteca.

També hi haurà temps per a les conferències que se celebraran a la biblioteca municipal a les 20.15 h. La primera serà la de Manuel Pérez Berenguer el 7 de juny, a continuació Manuel Rivas l'11 de juny i al dia següent Manuel Baixauli. Xavier Aliaga i Ray Loriga tancaran el cicle els dies 13 i 14 de juny, respectivament. A més, també hi haurà representacions teatrals, un concert homenatge als poetes de la nouvelle chanson, tallers i intervencions als centres escolars.