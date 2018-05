Sollana acull un club de lectura sobre la novel·la Si ha nevat

El pròxim 29 de juny se celebra una nova edició de l'«Encontre clubs de lectura», organitzat pel col·lectiu que fa possible el projecte «Zona llibre, zona lliure» sobre la novel·la Si ha nevat, de Paco Esteve i Beneito. Serà a les 20 h a la Biblioteca de Sollana i comptarà amb la presència de l'autor del llibre.

Si ha nevat reviu alguns dels episodis més dramàtics de la història valenciana contemporània de la mà de Joan el Coces, un curandero relacionat amb el comerç de la neu durant l'últim terç del segle XIX. L'obra està estructurada en tres parts i cada capítol s'introdueix amb una citació literària o històrica directament relacionada amb la narració. Així, l'autor dóna a conéixer un treball que era quotidià fa algunes dècades, però que ara és totalment desconegut.



«Zona llibre, zona lliure»

L'«Encontre clubs de lectura» és una de les múltiples iniciatives que des de «Zona llibre, zona lliure» organitzen periòdicament. Aquest col·lectiu, format per personal de les biblioteques d'Almussafes, Corbera, Guadassuar, Llombai, Polinyà del Xúquer i Sollana, naix de la inquietud d'un grup de bibliotecaris de la comarca de la Ribera interessats a promoure la lectura d'escriptors valencians.

Aproximar als lectors la literatura en valencià a vegades no es produeix d'una manera espontània, per això, com a actors que formen part de l'univers lector, fan per produir eixa trobada, fomentant la recuperació i el desenvolupament de les característiques pròpies de la cultura valenciana i fent que es prenga consciència de la importància dels llibres en la nostra llengua, com a font d'entreteniment i d'informació.