Tot un mar d'activitats educatives

El departament d'educació de l´Oceanogràfic, creat des de la inauguració de l'aquari fa 15 anys, està format per professionals del món educatiu i científic i la seua funció és fomentar el coneixement i la conscienciació del públic sobre la biodiversitat dels mars i oceans, així com potenciar activitats positives cap al medi marí a través de programes d'educació ambiental.

Durant estos anys, 172.000 escolars de diferents nivells han participat en este projecte consolidat que educa sense oblidar la diversió, mitjançant activitats participatives i dinàmiques.

El departament d'educació disposa d'una àmplia oferta didàctica que els escolars poden realitzar al llarg del curs i que s´adapta a cadascun dels nivells acadèmics. Biodiversitat, ecologia, funcions vitals i adaptacions a la vida marina, són alguns dels eixos temàtics més representatius sobre els quals es desenvolupen les activitats. El denominador comú en tots ells és el missatge de respecte i protecció de la naturalesa a través del mar.

En el present curs escolar ja han passat per l´Oceanogràfic prop de 92.000 escolars, dels quals poc més de 10.000 han realitzat quasi 450 tallers educatius, i abans que acabe el curs queda la visita de 23.000 alumnes més. Estes activitats estan acompanyades de mostres biològiques (plomes de pingüí, barbes de balena o closca de tortuga...) que es mostren a l´alumnat en funció de la temàtica.

En 2017-18 s´ha inclós «3,2,1€Immersió», una activitat nova mitjançant la qual l'alumnat de Primària descobrix curiositats dels animals a través d'un joc educatiu i de noves tecnologies. També està la variant «PequeInmersión», on els escolars d´Infantil coneixen diferents animals i resolen algunes endevinalles. Per al pròxim curs es prepara una nova activitat relacionada amb l´exposició «Misteris del mar», que descobrix curiosos animals marins, com el cavallet de mar.

Un dels objectius del departament és arribar al major nombre d'escolars per a poder transmetre el missatge d'educació, recerca i conservació. Per això, es realitza el Dia del professor, activitat en la qual un dissabte al trimestre es convida al professorat de centres públics, privats i concertats a l´Oceanogràfic per conéixer de primera mà l'àmplia oferta educativa i s'orienta sobre quina activitat és la més idònia depenent de les necessitats i el nivell de cada grup.

Per a obtenir més informació de les activitats educatives, es pot consultar la web (https://www.oceanografic.org/escolares/).