València, epicentre de les llengües minoritzades

El Centre del Carme i el Palau de Pineda de València han acollit la trobada de la Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPDL), que organitza la Conselleria d'Educació i que es celebrà la setmana pasada.

L'objectiu principal de la trobada era crear consciència sobre la importància de la diversitat lingüística, un valor comú de tots els europeus que necessita el suport i la promoció de les màximes institucions europees.

La xarxa, de la qual la Generalitat forma part des de 2016, junt amb representants institucionals d'altres llengües europees minoritzades, treballa estretament amb la Comissió, el Parlament i el Consell d'Europa, i fa de pont entre les institucions i els departaments regionals especialitzats en la promoció lingüística

La trobada a València inclogué la celebració de l'assemblea general d'esta institució europea, un cicle de conferències i xarrades, i la II Fira dels Idiomes.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, manifestà la importància de celebrar l'assemblea a València, per a contribuir a «un nou ordre lingüístic europeu fonamentat en una consciència lingüística diversa basada en el respecte a la diferència i al pluralisme».

De la mateixa manera, el conseller considera que la diversitat lingüística que caracteritza la societat valenciana «ens permet ser capaços de resoldre la desigualtat entre els parlants de les dues llengües oficials». «Ha arribat el moment d'exhibir-la com el que és: un element d'enriquiment mutu i no un motiu de vergonya, com s'entestaven a mostrar els governs anteriors», afirma.

A la jornada va participar l'expert de la Universitat de Cardiff Colin H. Williamse, a més de parlants de friülà, èuscar, gallec, còrnic, cors, alsacià, gaèlic, escocès, frisó, occità o bretó, entre altres idiomes.