Agenda de l'educació

Demà, 14 i 21 de juny

Palau de Cerveró, València

L'Aula de cinema de la Universitat de València dedica el cicle «Turment a les aules» al bullying. Demà es projectarà Bienvenidos a la casa de muñecas'(Todd Solondz, 1995); el 14 de juny, The Tribe (Roxy Shih, 2014); i el 21 de juny En un mundo mejor (Susanne Bier, 2010).

Demà, 19 hores.

Ajuntament Algemesí

L'alumnat de Transició a la Vida Adulta (TVA) del CEE Alberto Tortajada d'Algemesí inaugura demà la mostra «Sentim Color», a la sala d'exposicions de l'ajuntament del municipi. És un recull dels treballs que l'alumnat ha fet al taller d'Arts Gràfiques i en algunes col·laboracions en activitats inclusives, amb el veí CEIP Ribalta i el CEIP Magraner de Tavernes de la Valldigna. Es podrà visitar fins al dilluns.

Biblioteca Nicolau Primitu

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha organitzat per juny i juliol un taller literari per a xiquets que porta per títol «Del Xicotet príncep a l'imaginari valencià». Dirigit a xiquets d'entre 4 i 10 anys, el taller desenvolupa les històries que envolten quatre personatges de la cultura popular valenciana (els donyets, l'home del sac, el drac del Patriarca i les fetilleres), que seran introduïts pel Xicotet Príncep.