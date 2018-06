La C. Valenciana és l'autonomia amb més projectes Erasmus+ KA101

El territori valencià és l'autonomia amb més projectes educatius KA1 del sector d'Educació Escolar seleccionats en la convocatòria Erasmus+ 2018 de la Comissió Europea. En total, seran 92.

Al llarg de les últimes tres convocatòries ha augmentat el nombre de centres valencians beneficiaris d'estos projectes. En l'àmbit d'Educació Escolar (KA101) han passat de 62 projectes en 2017 a 92 projectes en 2018, amb un increment de més del 20 %. Esta xifra suposa que per primera vegada, la Comunitat Valenciana és la capdavanteraautonomia és la primera en nombre de projectes aprovats KA101, que es destinen a la mobilitat europea de professorat. En 2017 va quedar en la segona posició, després d'Andalusia.

Segons el conseller Vicent Marzà, «si l'any passat ocupàvem la segona posició, enguany ja som líders. Ocupem la primera posició a escala estatal de projectes d'Educació Escolar subvencionats per Erasmus+ 2018». «El treball que fem d'assessorament dels centres educatius, juntament amb les jornades formatives que hem organitzat, incentiven la qualitat dels projectes», afirma el conseller, que considera que la notícia «suposa una gran inversió per als nostres centres educatius i un reconeixement al treball diari que fa el professorat valencià».

Pel que fa a la participació en el sector d'Educació d'Adults (KA104), s'ha aprovat un total de 76 projectes a escala estatal, dels quals sis són valencians. Un d'ells gira al voltant de les mediateques lingüístiques i s'ha elaborat de manera consorciada amb la coordinació de la Conselleria d'Educació i la participació de sis escoles oficials d'idiomes valencianes (Alacant, Castelló, Elx, Gandia, València i Xàtiva).

Respecte a les accions KA1, mobilitat de persones per a l'aprenentatge i la formació, la Conselleria d'Educació va organitzar tres jornades Erasmus+ Llançament 2018 a Alacant, Castelló i València a principi d'any, amb l'objectiu de fomentar la participació del professorat en la convocatòria d'enguany. La resolució amb les 92 sol·licituds seleccionades de projectes KA1 es va publicar el 28 de maig pel Sepie (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) i la totalitat de les resolucions es poden consultar en el seu web (http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html).

A més, Educació ha reforçat la seua implicació en els programes europeus Erasmus+ gràcies a l'assignació de la Generalitat com a representant de l'Estat espanyol en el Comité Erasmus+ de la Unió Europea. Per tant, és l'encarregada de representar les comunitats autònomes en el Comité Erasmus+, que impulsa les polítiques de formació, educació, joventut i esport. El 16 i 17 de desembre es reuniran amb el comité per a avaluar el funcionament del programa Erasmus+ i proposar millores en les polítiques europees d'educació.



Per a tots els nivells

El programa Erasmus+ 2014-2020 és el programa de la Unió Europea per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport. En matèria educativa comprén l'Educació Escolar (Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, i Educació Especial); Formació Professional (FP bàsica i FP grau mitjà); Educació Superior (FP grau superior i estudis universitaris) i Formació de Persones Adultes (formació d'adults i escoles d'idiomes).

Dins de cada sector, les activitats del programa es dividixen en tres accions: Acció KA1, per a la mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, com activitats de formació, cursos estructurals i períodes d'observació en centres educatius d'altres països; Acció KA2, de cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques com associacions estratègiques; i Acció KA3, per al suport de les reformes polítiques en matèria educativa, només per a les autoritats educatives.

Els projectes dels sectors educatius d'Educació Escolar i Educació de Persones Adultes es gestionen des del Servei d'Idiomes i Programes Europeus de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, que també els dóna suport.

