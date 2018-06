El Dia Mundial dels Oceans es celebra a València i a Gandia

n L´Oceanogràfic de València i la seua fundació celebren el proper divendres, 8 de juny, el Dia Mundial dels Oceans amb dos actes centrals. D´una banda, el popular personatge televisiu, Peppa Pig, deixarà anar una tortuga en una platja de València en companyia d´un col·legi valencià, que desenvoluparà el taller «Basuraleza». A la platja Nord de Gandia, la Fundació Oceanogràfic obre la campanya de conscienciació «Per un mar sense plàstics», amb un acte divulgatiu i la presentació de les borses oxodegradables, que es repartiran en l´Oceanogràfic a partir del divendres i a Gandia durant la Nit de Sant Joan.

En una platja encara per determinar, Peppa Pig, l´entranyable porqueta de la sèrie creada per Entertainment One, se sumarà a la lluita contra el fem que es diposita en la natura, que encapçala el projecte Libera. Es tracta d´una iniciativa de Seo/BirdLife, en aliança amb Ecoembes i a la Fundació Oceanogràfic, per a protagonitzar l´acció divulgativa «Basuraleza».

L´acte consistirà en la solta d´una tortuga recollida i recuperada en l´Arca del Mar de l´Oceanogràfic i un taller de treball amb menuts de 2 a 4 anys, en el qual els xiquets i les xiquetes rescataran diferentes animals d´entre el fem marí i netejaran 1 m2 de platja perquè les tortugues marines puguen dipositar els seus ous.

L´objectiu és divulgar el respecte i amor per la naturalesa i sensibilitzar sobre la greu contaminació que sofrixen els mars. Els escolars podran, així, aprendre, de mà del seu ídol televisiu, els perills als quals s´enfronten diàriament els animals marins, i com xicotetes accions poden formar part de la solució. I és que, Peppa Pig, creada per Neville Astley i Mark Baker en 2004, és la protagonista de la sèrie emesa per Clan TV en la qual es reproduïxen escenes de la vida quotidiana de qualsevol xiquet d´una manera entranyable i divertida.

A més d´entretenir, la sèrie també transmet valors molt positius per a l´educació infantil, com la importància de reciclar i el respecte a la naturalesa. Per a això, s´ha desenvolupat un vídeo amb consells sobre com protegir el mar, així com un cartell anomenat «Compromet-te amb els oceans i protegix a les tortugues marines».

D´altra banda, l´objectiu del projecte Libera creat per SEO/BirdLife, en aliança amb Ecoembes -l´organització mediambiental sense ànim de lucre que promou l´economia circular a través del reciclatge dels envasos-, és conscienciar i mobilitzar a la ciutadania per mantenir els espais naturals lliures d´escombraries i acabar amb la basuraleza. Per a això, planteja un abordatge del problema en tres dimensions: coneixement, prevenció i participació. Tota la informació està disponible en www.proyectolibera.org

Per finalitzar l´acte, personal de la Fundació Oceanogràfic de València explicarà la història real d´una de les tortugues marines recuperades a l´àrea de recuperació i conservació de fauna marina, l´Aarca del Mar del Oceanogràfic, que serà deixada anar al mar.

Borses oxodegradables

El mateix dia, la Fundació Oceanogràfic presentarà la campanya «Per un mar sense plàstics» a la platja de Gandia. La presidenta de la Fundació Oceanogràfic, Celia Calabuig, i Charo Saavedra, responsable d´Assumptes Públics de Lanjarón, explicaran les característiques de la campanya, que preténn reduir la presència de plàstics d´un sol ús en mars i platges i l´impacte negatiu del fem en els animals marins.

Com a primera activitat d´esta iniciativa, 50 escolars de Primària assistiran a un taller de biodiversitat en el qual podran comprovar com s´assemblen les bosses de plàstic a les meduses, i comprendran perquè esta similitud pot ser letal per als animals que, com les tortugues, s´alimenten d´elles. A més, cada xiquet i xiqueta rebrà el còmic «Meduses», editat per la fundació, i una bossa de plàstic oxodegradable, és a dir, que no genera microplàstics en degradar-se.

L´acte -en el qual estarà present l´alcaldessa de Gandia, Diana Morant- conclourà amb la solta d´una tortuga marina Caretta caretta recuperada a l´Arca del Mar per veterinaris de la Fundació Oceanogràfic.

La campanya s´estendrà al dia 23 de juny, en la Platja Nord de Gandia, on es repartiran les borses oxodegradables amb l´eslògan «Per un Mar sense plàstics» a totes les persones que celebren la Nit de Sant Joan, per propiciar la recollida de residus abans d´abandonar l´arena i evitar, així, que arriben al mar.

També, a partir del divendres, les borses oxodegradables es regalaran als empleats de Global Omnium i en l´Oceanogràfic a les persones interessades en sumar-se a la iniciativa.