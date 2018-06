«La llamada solidaria» arreplega 700 mòvils vells

El projecte Llamada solidaria ha arreplegat 700 telèfons mòbils que, gràcies al reciclatge, contribuiran a la investigació de malalties rares. Llamada solidària naix a partir d'un correu que la mare d'Irene, una xiqueta d'11 anys amb una malaltia rara ( Acidúria 4 hidroxibutírica), envià al Col·legi Nostra Senyora del Pilar de València, en el qual demanava la col·laboració de la comunitat educativa en una campanya de recollida de telèfons mòbils usats. Amb el seu reciclatge, s'obtindrien diners per a la investigació de les malalties rares provocades pels neurotransmissors.

Aleshores, uns 125 alumnes de quatre grups de 1r d'ESO van decidir sumar-se a la causa a través d'un projecte d'aprenentatge-servei. Així, els i les adolescents organitzaren una campanya de recollida de telèfons i alhora començaren a investigar sobre este tipus de malalties i tot el que suposen en la vida diària de les persones que les patixen. A més, estudiaren els beneficis del reciclatge i com a partir de mòbils vells es poden obtenir molts beneficis, tant econòmics com per al medi ambient.

«Ho vam plantejar tot com un projecte interdisciplinar el producte final del qual seria un servei que contribuïra a la investigació i, per tant, que incidira d'alguna manera en la qualitat de vida de les persones amb malalties tipificades com a rares», expliquen els estudiants.

L'alumnat va contactar amb professionals i membres de De Neu (Associació de malalties dels Neurotransmissors), Feder (Federació Espanyola de Malaties Rares) i amb l'Institut d'Investigació Sanitària Incliva. Les xarxes socials del centre (bloc, YouTube i Instagram), on compartiren cartells i textos, els van servir per donar difussió a les seues accions, a més de la ràdio dels matins i l'explicació classe a classe. Tanmateix, este projecte els ha permés treballar Llengua castellana i Valencià, ja que han posat en pràctica la comprensió i també la planificació i la producció de textos de distintes tipologies (com ara: la narrativa, l'expositiva i la dialogada) i també de diferents registres (registre cientificotècnic i registre estàndard).

A més, des de Tecnologia han treballat la part d'investigació i recerca d'informació sobre el reciclatge de mòbils i els seus components i materials, així com l'ús de les TIC per a l'edició dels treballs.

Però la iniciativa traspassà els murs del centre i l'alumnat va eixir al barri per a explicar el projecte als comerciants perquè poguérem deixar en els seus locals també caixes on dipositar els mòbils.

D'esta manera, els adolescents aconseguiren una gran implicació d'agents externs al centre, combinant l'aprenentatge per projectes (ABP) amb el treball cooperatiu i les estratègies de pensament.

«Moltes gràcies a famílies, alumnes i comerços que d'una manera o una altra ens han ajudat en esta tasca educativa», afirmen des de 1r d'ESO.