La Sala Russafa lliura els Premis Públic 2018 el 17 de juny

La Sala Russafa es prepara per a acollir el diumenge 17 de juny a les 19 h la setena edició dels Premis Públic 2018. Un esdeveniment que es durà a terme just abans de la representació de l'obra Bonjour Molière, que s'emmarca en el VII Festival de Tallers de Teatre Clàssic 2018 que realitzaran els alumnes dels tallers d'interpretació.

Durant tota la temporada teatral i després de cada funció, els espectadors valoren l'espectacle que han vist a la Sala Russafa, situada al carrer Dénia de València, mitjançant unes paperetes que ells mateixos introdueixen en una urna. Solament els espectacles produïts per la companyia Arden o per la Sala Russafa no entren en les votacions; la resta de companyies que representen en la sala són valorades pels espectadors.

Cada guardó està patrocinat per una empresa, mitjà de comunicació o entitat diferent. Al final de la temporada es revisen les puntuacions atorgades i es fa la mitjana atenent al nombre de funcions realitzades, i es lliuren els Premis del Públic durant la celebració de la gala.



Un espectador, reconegut

Entre els guardons que es lliuraran durant el transcurs de l'acte del 17 de juny, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura atorgarà el Premi al Millor Treball Escolar i al Millor Col·legi Assistent. La mateixa vesprada també es reconeixerà el Millor Espectacle Valencià de Teatre; el Millor Espectacle Nacional de Teatre; el Millor Espectacle Teatral per a Xiquets i Xiquetes; l'Espectacle Revelació 2018 i el Millor Directe en Escena. A més a més, la Sala Russafa sortejarà el Premi a l'Espectador 2018.