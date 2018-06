Visita al Museu Joan Fuster

La Casa Joan Fuster és un dels edificis més emblemàtics de Sueca. Ubicada al número 10 del carrer Sant Josep, aquesta obra arquitectònica de façana neogòtica va ser la llar de l'assagista des dels huit anys fins a la seua mort en 1992. El seu llegat material ha fet possible la transformació de la vivenda en un museu, inaugurat en gener de 2017, que alberga el patrimoni cultural d'un dels intel·lectuals valencians més destacats del segle XX.

La seua exposició permanent està formada per una selecció representativa de la col·lecció d'art reunida per Fuster; una mostra dels documents que guarda l'arxiu sobre la seua vida, les seues relacions epistolars i la manera de treballar com a escriptor; tots els seus escrits apareguts en monografies o obres col·lectives; els treballs editats sobre ell i les revistes que va dirigir, i també un mural on es reprodueixen totes les capçaleres de les publicacions en què va col·laborar.

El Museu Joan Fuster esdevé una bona opció d'oci per als dies d'estiu i una oportunitat perfecta per a conéixer, a través de les seues pertinences, de la casa en què va habitar fins que ens va deixar, qui va ser l'autor de Nosaltres els valencians. El museu és un projecte municipal impulsat des de l'Ajuntament de Sueca i s'emmarca en l'Espai Joan Fuster, una entitat que acull també el Centre de Documentació i l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània. El primer està format per un arxiu documental, una biblioteca, una hemeroteca, un arxiu fotogràfic i una col·lecció d'art. Un conjunt de béns culturals amb valor històric i artístic, testimoni dels més de cinquanta anys de treball intel·lectual de l'escriptor, donat per ell en el seu testament, l'any 1974, al poble de Sueca, amb una finalitat d'interés públic.

L'Aula Didàctica, per la seua banda, és un programa d'innovació educativa que busca difondre i dinamitzar l'obra de l'escriptor valencià entre l'alumnat dels centres educatius valencians. Mitjançant una visita guiada al Museu Joan Fuster i la realització de tallers didàctics dissenyats específicament per cada etapa educativa, aquesta sala reforçarà en els participants el coneixement de la vida i obra de Joan Fuster.