Biar acull la nova edició de l'Encontre d'Ensenyants de l'Alcoià i el Comtat

El CEFIRE d'Elda i la Coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel Valencià (Escola Valenciana) organitzen una vegada més l'Encontre d'Ensenyants de l'Alcoià i el Comtat, que enguany se celebra els dies 21 i 22 de setembre a la Casa de Cultura de Biar sota el títol «Recursos per a dinamitzar l'aula».

Aquesta nova edició busca, segons l'organització, facilitar als docents eines, recursos i metodologies per a treballar l'aprenentatge cooperatiu, el teatre i el foment de la lectura a l'escola de forma dinàmica i entretinguda, així com donar a conéixer els diversos models educatius i tipus d'escoles que hi conviuen amb una visió diacrònica. A partir d'aquests objectius, s'ha dissenyat un complet programa que comença el divendres 21 a les 17 h i finalitza l'endemà al migdia amb un dinar de germanor.

Durant els dos dies, els docents aprendran a treballar diverses ferramentes educatives amb les sessions «El teatre com a tècnica de dinamització de l'aula» (CEIP Montcabrer, Muro d'Alcoi); «Aprenentatge cooperatiu: alumnes que ensenyen altres alumnes» (CRA L'Encantada, Planes); «Escriu-me l'art de narrar: recursos, exposició didàctica i taller de llengua» (IES Serra de Mariola, Muro); «Projectes UNESCO en l'àmbit educatiu» (IES Andreu Sempere, Alcoi); «Tècniques de coeducació: l'apadrinament lector i d'aprenentatge» (CEIP Sant Antó, el Pinós); «Projecte Roma a Ibi: noves formes de treballar a l'aula per àmbits» (IES Fray Ignacio Barrachina, Ibi), i «Els projectes educatius al voltant de la Trobada de Biar» (IES Biar).

L'activitat és gratuïta i està certificada amb 10 hores de formació pel CEFIRE. Aquells docents interessats a inscriure's poden fer-ho abans del 15 de setembre a la pàgina web del CEFIRE d'Elda.