El «cavallet de cartó» acabà temporada amb bon ritme

Abans de les vacances d'estiu es va celebrar l'acte de cloenda de la segona temporada del programa Cavallet de Cartó, ideat i coordinat per Salva Sellens i també conduït per M. Carmen Cano. L'espai, que s'emet cada dissabte en Alzira Ràdio, va nàixer en 2016 com a proposta didàctica per a les escoles de la Ribera. El saló de plenaris de l'Ajuntament d'Alzira va acollir una àmplia representació dels pobles de la comarca, tant els que havien participat al programa al llarg de la temporada, com de la resta de municipis. A l'acte es va presentar i lliurar el material recopilatori de la temporada on han col·laborat Mancomunitat de la Ribera Alta, Caixa Popular, Bromera i Levante-EMV. La idea és que el professorat puga utilitzar els contes enregistrats com a eina de treball en classe. Finalment, l'acte -al que assistiren l'alcalde, Diego Gómez, el regidor d'Educació i Infància, Pepe Grau i la regidora de l'oposició, María José Llopis-, es va tancar amb l'actuació musical de Dani Miquel, acompanyat dels xiquets del CEE Carme Picó. levante-emv la ribera