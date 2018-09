Les classes tornen a l'Oceanogràfic

Esta setmana ha començat el curs escolar 2018-19 a la Comunitat Valenciana i el departament d'Educació de l'Oceanogràfic de València ja té preparada una àmplia oferta educativa perquè els diferents centres escolars puguen realitzar les activitats plantejades a les instal·lacions de l'aquari, que recentment ha sigut declarat el segon millor del món per TripAdvisor.

El departament d'Educació de l'Oceanogràfic, creat a la inauguració de l'aquari fa 15 anys, està format per professionals del món educatiu i científic, la funció dels quals és fomentar el coneixement i la conscienciació del públic sobre la biodiversitat dels mars i oceans, així com potenciar activitats positives cap al medi marí a través de programes d'educació ambiental.

El professorat de qualsevol centre públic, concertat o privat té al seu abast una àmplia oferta didàctica per aprofundir sobre el medi marí, amb un contingut adaptat a cadascun dels nivells acadèmics. Biodiversitat, ecologia, funcions vitals i adaptacions a la vida marina són alguns dels eixos temàtics més representatius entorn dels quals es desenvolupen les activitats, que són dinàmiques i participatives , el que ajuda a l'aprenentatge de l'alumnat. El missatge de respecte i protecció de la natura a través del mar és el denominador comú en tots ells.

En el passat curs escolar 2017-18 el departament d'Educació va realitzar 486 tallers en els quals van participar més d'11.000 escolars de diferents centres educatius (públics, concertats i privats), d'edats compreses entre els tres i els 18 anys, així com persones adultes amb necessitats especials. Estes activitats estan acompanyades de mostres biològiques que varien en funció de la temàtica triada pel professorat: plomes de pingüí, barbes de balena o closca de tortuga són alguns dels materials que s'ensenyen a l'alumnat en els diferents tallers que es realitzen.

Bàsicament, l'oferta educativa gira entorn de tallers adaptats als diferents nivells educatius, com «3,2,1? immersió», «Pequi Immersió», «Misteris del Mar», «TortuOca», «Toca-Toca», «Recorregut TeMÀRtico», «Visita Guiada» i «Aules-Taller».

A més de les activitats habituals que es realitzen cada curs escolar, existixen algunes novetats a partir d'este setembre. És el cas de l'activitat «Misteris del mar», on l'alumnat d'infantil i primària podrà conèixer, mitjançant una divertida dinàmica, curiosos animals marins que impressionen per la seua bellesa o formes estranyes, com el cavallet de mar o el peix cofre o peix pinya, i que es troben en la nova exposició situada en l'àrea Temperats.

Una altra novetat educativa és el denominat «Toca-Toca», on l'alumnat podrà saber què es sent en tocar alguns animals que es troben en el Mar Mediterrani, com cogombres o eriçons de mar, i aprendre sobre la biologia d'estes espècies.



Activitats millorades

A més, existixen dues activitats que ja s'oferien el passat curs escolar, però s'han aportat millores perquè el seu desenvolupament siga encara més dinàmic i interessant. Per exemple, l'activitat «3,2,1? Immersió» està destinada a l'alumnat de Primària i en la qual el grup descobrix curiositats dels animals, amb l'ajuda d'un educador i a través d'un joc recolzat de noves tecnologies. Esta activitat també està adaptada a Infantil, denominada «PequeInmersión», on els escolars descobrixen diferents animals i resolen algunes endevinalles per a conèixer-los millor. Una altra activitat millorada és la «TortuOca», un joc relacionat amb les tortugues marines adaptat a pissarra digital i on l'alumnat juga i aprèn sobre el cicle vital d'estes espècies.

Un dels objectius del departament és arribar al major nombre d'escolars per poder transmetre el missatge d'educació, recerca i conservació dels oceans. Per a això, es realitza el Dia del professor, activitat en la qual un dissabte de cada trimestre es convida al professorat de centres públics, privats i concertats a l'Oceanogràfic, per mostrar-los l'oferta educativa basada en els continguts establerts per l'educació reglada i adaptada a cadascun dels nivells acadèmics. D'esta manera, es coneix de primera mà l'àmplia oferta educativa i s'orienta sobre quina activitat és la més idònia depenent de les necessitats de cada grup d'estudiants.

Per obtindre més informació de les activitats educatives, es pot consultar la web: https://www.oceanografic.org/escolares/.