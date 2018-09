Les xiques del "BT Team" brillen amb les STEM

Erika, Inés, Carla, Alba i Marta, són noms de campiones. I elles definitivament ho són, ja que han quedat segones en el campionat mundial de Technovation Challenge que s'ha celebrat en Sant Francisco, Estats Units (EUA), el passat mes d'agost. Per este motiu, les cinc xiques de 12 anys de Paterna han visitat recentment l'ambaixada dels EUA a Madrid, on es reuniren amb Stewart Tuttle, el Conseller de Diplomàcia Pública.

Technovation Challenge és la major competició d'emprenimento tecnològic per xiquetes. Organitzada per l'ONG Iridiscent, oferix a les xiques la possibilitat de participar en una competició mundial en la qual desenvolupar un projecte emprenedor que supose la creació d'una aplicació mòbil que ajude a fer front a un problema social.

La participació espanyola al Technovation Challenge ha estat coordinada per l'organització Power to Code amb el suport de l'Ambaixada dels EUA.

Una app contra el masclisme

Els projectes són desenvolupats per grups de joves i xiquetes d'entre 10 i 18 anys, guiades per mentors. En l'edició d'enguany, el grup format per Erika, Inés, Carla, Alba i Marta és el BT València Team. Elles, amb el suport del seu mentor Carlos, han guanyat amb StopIt, una aplicació mòbil per ajudar a les dones víctimes de la violència maclista proporcionant-los eines i mecanismes de defensa necessaris per superar el problema.

Durant la seva visita a l'ambaixada, el conseller Tuttle les felicità pel gran treball que han realitzat i per ser les primeres espanyoles guanyadores de Technovation Challenge. Tuttle els explicà que per a l'ambaixada «és molt important donar suport programes que formen a xiquetes, joves i dones perquè tinguen més oportunitats, i els insistí perquè continuen estudiant anglès, jugant amb la tecnologia i compartint els coneixements adquirits amb els seus amics i amigues».

L'ambaixada dels EUA ha desenvolupat en els últims tres anys diferents programes culturals amb l'objectiu d'atraure a les xiques en edat escolar a l'àmbit de la tecnologia, i motivar-les a estudiar carreres de ciències, Matemàtiques, enginyeries, disseny... conegudes amb l'acrònim STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathemathics, en anglès).

Technovation Challenge és un dels projectes en els quals l'ambaixada ha col·laborat al llarg del curs 2017-18.