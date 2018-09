L'escola que volem

La comunitat educativa ja treballa de valent en l´inici d´un nou curs escolar. Pares, mares, alumnes, i professorat reflexionen sobre com serien l´escola, l´institut o el sistema educatiu ideals i sobre allò que no pot faltar a les aules valencianes.



Fernando Chapa, professor de Secundària i Batxillerat d'Escuelas San José-Jesuitas (València)

"L´escola és part de la realitat en què vivim, no un altre món"

«Som part d´este món i els alumnes que formem són els que el dia de demà, tant de bo, faran un món millor. L´escola no és un món a part, és part de la realitat en què vivim. Intentem formar xavals conscients del que se´ls ha donat i fer-los competents. A més, han de mirar al món amb ulls compassius i ser, sobretot, persones compromeses».



Empar folgado, cap d´estudis del Ceip Ballester Fandos (València)

"El centre ideal és un centre de vida i per a la vida"

«L´escola ideal és una escola de vida i per a la vida. Compartir tota la diversitat i les experiències ens dóna una base per a fomentar l´aprenentatge i les vivències dels alumnes i les seues famílies. Es necessita molta coordinació per part dels treballadors, implicació de les famílies i col·laboració amb altres entitats. Especialment és molt important que les famílies entren en el projecte del centre i participen en l´educació dels fills i filles...».



Evelyn San Pedro, mare d´un escolar de Primària del Ceip Ballester Fandos (València)

"Els mestres han d´interactuar molt i ensenyar valors"

«Els mestres han de ser molt afectuosos i respectuosos. Han d´ensenyar i interactuar moltíssim amb els xiquets i ensenyar-los molts valors. És important fer moltes activitats i estimular-los perquè aprenguen. A mi m´agradaria que estudiaren més d´un idioma, que els reforçaren molt l´Anglés i que des de xicotets se´ls done València i Castellà, perquè puguen aprendre bé».



Natalia Martínez (19 anys), estudiant FP Integració Social en Escuelas San José-Jesuitas (València)

"Vull una educació on es motive i tinguem exemples»

«Vull una escola on es motive a l´alumnat amb bones formes i on el professor siga la referència i l´exemple a seguir perquè siguem persones per a la resta. Els alumnes som el futur i necessitem bons exemples per a guiar-nos pel bon camí. Els professors han de fer-nos independents i mostrar-nos que les nostres opinions compten per a tot».



Esperanza Trenor, professora de Llatí i cap d´estudis de l'IES Balears (València)

"Ha d´haver activitats fora de l´horari lectiu"

«Un institut inclusiu, que estiga ´amb tu´; que tots els integrants participen; que hi haja col·laboració (reciclant, treballant, jugant...) i que es convisca. També han d´haver activitats fora de l´horari lectiu. El centre ha d´estar obert a la cultura, a l´esport... més enllà dels llibres. Tanmateix, s´ha de respectar el medi ambient. L´institut ideal ha de tindre suport institucional i els medis necessaris, a més d´espai i de bons professors i material. Ha de ser vertical i horitzontal».



Inés Barraza (16 anys), estudiant de 2n de Batxillerat, de l'IES Balears (València)

"A l´institut ideal tens confiança amb el professorat"

«Crec que l´institut ideal ha de ser un en el qual estigues amb els teus amics, que tingues confiança amb els professors i els companys. Jo preferisc un col·le menut perquè pots conéixer a tots els alumnes i és més fàcil relacionar-te. Els professors també et coneixen i tens una relació més personal amb ells. A més, si es realitzen viatges interculturals, tens l´oportunitat de conéixer gent i amplies el teu cercle d´amistats».



Pilar Játiva, mare d´un alumne de Batxillerat de l'IES Balears de (València)

"Hem de triar un únic model educatiu i no canviar-lo"

«En l´educació no pot faltar una continuïtat. Moltes vegades es canvia el sistema i els xiquets es perden amb la Lomce, la Logse... el meu fill ha començat amb un sistema educatiu i ha acabat amb un altre. Hem de buscar un únic educatiu, implantar-lo i no tocar-lo. M´agrada que els centres siguen com una xicoteta família, on tots els professors es coneixen, els majors es relacionen amb els menuts, i s´ajuden uns a altres...».



Vicent Ripoll, director del Ceip Ballester Fandos (València)

"Escola i societat han d´anar en el mateix sentit"

«Treballem perquè un xiquet reba una educació integral, de qualitat i siga una persona formada per a conviure en altres persones. No tant perquè tinga grans coneixements, sinó perquè puga fer agradable la vida en este planeta i la de les persones amb què es relaciona. Necessitem recursos, professorat i instal·lacions adequades. La societat ha d´ajudar i anar en el mateix sentit on va l´escola, si no, és impossible».



Virginia Ballester, professora d´FP de la branca d'Administració i Finances a Escuelas San José-Jesuitas (València)

"La nostra finalitat és formar a persones amb valors"

«Com educadora, el meu somni és acompanyar i ajudar en el dia a dia als alumnes, a què es facen grans personal i professionalment. La nostra finalitat és formar a persones amb uns valors que els permeten ser conscients i competents. Persones lliures i compromeses amb la veritat, l´excel·lència en el treball, la justícia i l´amor».



Alfredo Espert, pare de dues alumnes de Primària d'Escuelas San

José-Jesuitas (València)

"Al final de l´educació han de ser bones persones"

«No cal donar tanta importància al tema acadèmic, em preocupa que al final de la seua educació siguen bones persones i feliços. Si ho compare amb la meua educació, ara hi ha més contacte amb els professors, el bullying i altres coses que passaven desapercebudes abans ara estan més vigilades i amb planificacions molt interessants: ara no hi ha ´chivatos´, hi ha ´valents´, i això t´ompli com a pare».



Inés Mendieta (13 anys), alumna de 2n d´ESO de l'IES Balears (València)

L´institut perfecte és un lloc on no et sents diferent»

«Un institut perfecte per a mi seria un lloc on tens ganes d´anar tots els dies, que estigues còmoda, i on els teus companys i professors t´ajuden i, si tens algun problema, pugues comunicar-ho fàcilment. Que tingues suport si algun xiquet, xiqueta o professor fa comentaris que no t´agraden, i no et sentes diferent. Que la gent no et mire mal i que tingues forces per dir què et passa».



Umair Nassir (11 anys), estudiant de 6é de Primària del Ceip Ballester Fandos (València)

"El millor és que els professors són bons i ens ajuden"

«L´escola m´agrada molt. El millor és que tots els professors són bons, ens ajuden a treballar i sé que quan ens anem a l´institut ens enrecordarem d´ells i vindrem a vore-los».