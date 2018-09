I si fores tu? és una novel·la juvenil escrita en forma de dietari pel protagonista, Ferran: un jove que comença 3r d'ESO en un nou institut a causa del trasllat residencial i professional de sa mare. En un principi sembla que tot va bé. Ferran es fa nous amics. Però, quan defensa un company de classe, Ignasi, dels atacs d'un altre, comença a ser objecte de les persecucions i de les amenaces de Jordi i el grup dels «unga-unga». Per sort, Ferran té el suport inicial d'Anna i l'amistat d'Ignasi. No obstant això, la situació es fa insofrible i el protagonista viu un autèntic infern. En conseqüència, podem definir la història com la denúncia d'una situació de violència escolar que, per desgràcia, es dona als centres escolars amb molta freqüència. El títol, evidentment, és molt significatiu de la intenció de l'obra i els autors no estalvien descripcions crues per despertar la repulsa del lector. Es tracta d'una obra especialment recomanada per a joves.



josep antoni Fluixà