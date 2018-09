3, 2, 1... Immersió

Junt amb un educador i a través d'un joc i de les noves tecnologies, el grup descobrix curiositats dels animals. Per a Primària.



PequeImmersión

Activitat per a Infantil on els escolars coneixen diferents animals i resolen endevinalles per a conéixer-los millor.



TortuOca

Joc destinat a Primària, relacionat amb les tortugues marines i adaptat a la pissarra digital, on l'alumnat juga i aprén sobre el cicle vital.