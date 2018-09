Rosa Regàs tancarà l'XI Congrés d'Educació Josep Lluís Bausset

L'escriptora catalana Rosa Regàs serà l'encarregada de posar punt i final a l'onzena edició del Congrés d'Educació Josep Lluís Bausset, que se celebrarà a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia del 27 al 29 de setembre. La qui fou fundadora de l'Editorial La Gaya Ciència i directora general de la Biblioteca Nacional, dedicarà la seua exposició al paper de l'escola pública, sota el títol «Per una escola pública i laica: testimoni d'una dona».

El congrés començarà el dijous 27 amb una ponència de la catedràtica emèrita de la Universitat de València Ana Miranda sobre la identificació i el tractament de les dificultats de l'aprenentatge. La seguirà M. Ángeles Llorente, mestra i membre dels Moviments de Renovació de Pedagògica amb una conferència titulada «Redefinir l'educació pública des de l'ètica i el compromís».

L'endemà serà el torn d'Esteban Ibarra, president del Moviment Contra la Intolerància i secretari general del Consell de Víctimes de Delictes d'Odi, i de Mariano Fernández, catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid i director del Grup d'Estudis i Anàlisi de Sociologia de l'Educació. Ambdós parlaran sobre l'educació, els valors i els drets humans.

Com millorar l'aprenentatge



Per últim, Ignacio Morgado, catedràtic de Psicobiologia de l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona, acompanyarà Rosa Regàs el dissabte i aportarà el punt de vista de la neurociència per a donar claus als educadors sobre com millorar l'aprenentatge.

El professorat no universitari, els psicòlegs i les escoles infantils que hi vulguen assistir han d'inscriure's a través del web del CEFIRE de Xàtiva, mentre que la resta de persones ho poden fer per mitjà del web de l'Ajuntament de l'Alcúdia. El termini d'inscripció finalitza el diumenge i la matrícula és gratuïta.