De docents i agents a actors de conservació dels mars

En el marc del «Projecte Xàbia», la Fundació Oceanogràfic ha desenvolupat durant l'any 2018 un programa formatiu en matèria de biodiversitat marina i conservació dirigit als diferents agents locals del municipi, amb la finalitat de crear coneixement i dotar de les eines necessàries en matèria de medi ambient marí i sostenibilitat. En el programa, han participat més de cent professionals entre policies, guàrdies civils, bussejadors, professors, empreses del sector nàutic i membres de la Creu Roja.

Esta formació, a més, ha permès, en moltes ocasions, engegar els protocols d'actuació en cas d'emergència davant l'albirament de determinades espècies, així com agilitzar els processos de resposta de forma ràpida i eficient.

El programa de formació que arriba després d'haver-se realitzat un estudi amb rigor científic de l'estat de conservació dels fons marins del municipi, va un poc més enllà de l'educació tradicional, és a dir, del simple fet d'impartir coneixement, ja que pretén relacionar a l'ésser humà amb el seu entorn i cercar un canvi d'actitud, una presa de consciència sobre la importància de conservar el medi marí i millorar la seua qualitat de vida.

A més, a través d'estos cursos, s'ha analitzat l'impacte que generen les activitats humanes vinculades al mar perquè, d'esta manera, es puguen implantar bones pràctiques ambientals en els diferents camps professionals i minimitzar els danys que es produïxen sobre el medi marí.

Cinc cursos per a especialistes

Des del 28 de maig fins al 8 de novembre, membres de l'Oceanogràfic (biòlegs i veterinaris) i representants d'altres entitats com la Universitat de València, Universitat Catòlica i empresa privada han impartit cinc cursos adaptats als diferents grups de professionals que tenen la seua activitat relacionada amb el mar i en Xàbia: Policia Local, Creu Roja i Guàrdia Civil, centres de busseig (testimoniatge de la biodiversitat), Marina Nou Fontana i Club Nàutic de Xàbia, a més de professorat de Primària i Secundària de tots els centres.

? Policia Local, Creu Roja i Guàrdia Civil. Se'ls va convocar a un curs el 28 de maig per incidir en la importància dels protocols d'emergència en el medi marí (varaments, albiraments, fenòmens estranys...) i la seua responsabilitat a l'hora d'iniciar-los de forma correcta.

? Centres de busseig. A les organitzacions, que van assistir a un curs el 25 de juny en les instal·lacions de la Marina Nou Fontana se'ls va presentar el «Projecte Plumbum», se'ls van lliurar contenidors de recollida selectiva de plom, mitjançant la col·laboració amb l'Associació Hippocampus, entitat que treballa en la conservació del medi marí.

? Marina Nou Fontana i Club Nàutic. Les empreses del sector nàutic – embarcacions d'esbarjo- són una peça clau en la sensibilització, perquè repercutixen directament sobre la posidònia, ja que impacten i degraden els ecosistemes amb els «fondeos». Per això, en la formació s'ha mostrat la rellevància ecològica de la posidònia i la seua extrema fragilitat. En les jornades del 18 de juliol i 8 de novembre, també es va incidir en les bones pràctiques ambientals a l'hora de tirar l'ancora.

? Professorat. Homologat per Conselleria d'Educació, el programa dirigit al professorat ha constat de 20 hores de durada i es celebrà des del 26 de setembre a l'1 d'octubre a l'IES Antoni LLidó, de Xàbia. A més d'introduir els continguts específics en matèria de biodiversitat marina, este curs transversal incloïa un taller d'haikus per al foment de la contemplació dels recursos naturals. A més, integrava metodologies innovadores com l'aprenentatge-servei, sobre la qual actualment treballa molt la comunitat educativa, ja que suposa una alternativa a l'aprenentatge convencional.

Durant 2019 continuaran els cursos de formació dirigits a la Confraria de Pescadors, restauradores, quiosquets de platges i joves.