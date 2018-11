Els premis Llegir i Experiències Ciutat d'Alzira s'atorguen demà

El saló d'actes de l'Ajuntament d'Alzira acull demà, a les 18 hores, el lliurament del Premi Llegir 2018, el XIII Premi d'Experiències de Foment de la Lectura i el XX Premi d'Experiències d'Innovació Educativa Ciutat d'Alzira. Es tracta de tres guardons que pretenen potenciar les actuacions que s'estan portant a terme al territori valencià per a fomentar i consolidar l'hàbit lector i la innovació educativa.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura convoca anualment el Premi Llegir amb l'objectiu d'estimular la creació d'articles sobre la importància de la lectura. Aquest té una dotació econòmica de 500 euros per al guanyador, 300 per al primer finalista, i 200 per al segon, i premia tant articles publicats com inèdits.

Al de Foment de la Lectura poden optar totes les experiències que descriguen activitats que consciencien la població de la necessitat de llegir i que, al mateix temps, suggerisquen estratègies, jocs i activitats capaços de difondre el plaer de la lectura. Al d'Innovació, en canvi, s'hi poden presentar els treballs d'innovació educativa relacionats amb qualsevol àrea del currículum educatiu o bé amb una temàtica transversal relacionada amb l'educació en general i que potencie la creativitat de l'alumnat, com també el tractament i la difusió d'una educació en valors per a una adequada convivència i participació en societat.

De totes les experiències presentades, se selecciona un primer premi, dotat amb 800 euros, i un finalista, que rebrà 600 euros, en el cas del premi de foment lector. En l'altre, hi ha tres categories, amb un premi de 800 euros cada una: Educació Infantil i Primària; Educació Secundària, i Educació Especial, EPA i Ensenyaments Especialitzats.

Els huit guanyadors dels tres certàmens s'anunciaran demà durant el lliurament dels premis i els seus treballs es publicaran al web www.fundaciobromera.org.