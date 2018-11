L'AVL falla els premis d'escriptura en valencià

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha fallat els premis del seu concurs escolar d'escriptura en valencià. En l'edició d'este curs, han participat en el concurs un centenar de centres educatius i 2.893 estudiants han presentat les seues respectives redaccions sobre el lema La festa que més t'estimes. Els premis s'entregaran este dissabte, 24 de novembre, a les 12 hores, en el monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de l'AVL.

Del nivell corresponent a 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) han sigut seleccionats els treballs de Mireia Garcia Palacios (Nostra Escola La Comarcal de Picassent), Neus Balaguer Tarrasó (IES Porçons d'Aielo de Malferit) i Andrea Gutiérrez Aguila (La Consolació de Castelló).

De 3r i 4t d'ESO el jurat ha destacat els textos d'Elena Martínez Leandro (Col·legi Carmelites d'Oriola), Laura Fargueta Elufo (Col·legi La Puríssima d'Alzira) i Natalia Montserrat Adelantado (Mas Camarena de Paterna).

Igualment, La Comarcal de Picassent i l'IES La Canal de Petrer compartiran el guardó creat enguany per a premiar la participació i foment del concurs entre l'alumnat en els centres. El jurat del concurs està format per diversos membres de l'AVL, entre ells el president i la secretaria de l'Acadèmia, Ramon Ferrer i Verònica Cantó, així com l'escriptora i mestra Carme Miquel.