Més de 10.200 escolars es sumen a «La Marató al col·le»

La Marató València Trinidad Alfonso EDP és un esdeveniment que es viu en tota la ciutat i els diferents col·lectius, més enllà dels corredors que gaudiran d'un nou repte en la ciutat del running. Així, el projecte educatiu, formatiu i esportiu de «La Marató al col·le» envaïx les aules i patis de 30 col·legis de València i la seua província per a gaudir d'activitats relacionades amb la Marató per quart any consecutiu.

Un total de 10.236 escolars d'educació Primària estan vivint en les seues classes la Marató, més enllà de la matèria d'Educació Física, a través de concursos i activitats relacionades amb les diferents matèries educatives. El professorat dels diferents centres educatius, recolzat en els monitors de les activitats i la pàgina web maratonalcole.com, s'encarrega de dirigir als escolars en estet projecte, impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso en col·laboració de la Fundació Mapfre.

Els pilars fonamentals del projecte són la transmissió de valors i de la cultura de l'esforce, la millora de la qualitat educativa i la lluita contra el sedentarisme i l'obesitat.

Així, la iniciativa «La Marató al col·le» defensa l'esport com a eina per a la promoció d'hàbits saludables i tracta de motivar a l'alumnat per a practicar-lo fora de l'escola, en família, amb amics o en altres entitats esportives.

Durant les pròximes setmanes, alumnat de València i província protagonitzaran en el Cap i Casal activitats relacionades amb la Marató i gaudiran de concursos literaris i de dibuix, carreres, jocs en equip, una minimarató i manualitats amb les quals integraran, d'una manera multidisciplinària, el món de la carrera a peu a través dels professionals d'Educació Física i Educació Artística.

El dissabte 1 de desembre, dia previ a la prova, se celebrarà la gala de lliurament de premis als centres i escolars de «La Marató al col·le», emmarcada dins de les activitats infantils que tindran lloc en el Passeig de l'Albereda. Els xiquets i xiquetes viuran els instants previs a la Marató València al costat de la seua família i es prepararan per a encoratjar als i les maratonianes amb elements d'animació que ells mateixos hauran creat.

Enguany, esta cita esportiva compta amb la participació rècord de 22.000 corredors, que recorreran les principals artèries de la capital del Túria.